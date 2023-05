Lokki pesii keskellä jättimäistä rakennustyömaata Tampereella, näin se vaikuttaa työntekijöihin

Toukokuussa aloitettuun virastotalon peruskorjaukseen ja laajennukseen ei aiheudu viivästystä lokin pesinnän takia. Työntekijöitä on kuitenkin muistutettu työturvallisuudesta, sillä pesivä lintu voi olla äkäinen.

Virastotalon katolle pesinyt lokki ei vaikuta virastotalon töiden etenemiseen, sillä peruskorjattavalla osalla on aloitettu sisäpuoliset purkutyöt.

Aamulehti

Tampereen virastotalon työmaalla pesii lokki. Aamulehti sai asiasta vinkin lukijalta.

Tampereen Tilapalvelut kertoo keskiviikkona tiedotteessa, että lokki on pesinyt peruskorjattavan osan sisäpihan keskimmäisen sisäänkäynnin katoksen päälle.

Pesintä ei tiedotteen mukaan vaikuta virastotalon töiden etenemiseen, sillä peruskorjattavalla osalla on aloitettu sisäpuoliset purkutyöt. Julkisivun ja katoksen purku ajoittuu vasta pesimäkauden jälkeiseen aikaan.

Tiedotteessa kerrotaan, että työmaan sisäisessä viestinnässä on maanantaina 8. toukokuuta tiedotettu, että linnun pesintää ei saa häiritä. Lisäksi on muistutettu mahdollisesta työturvallisuusriskistä, sillä pesivä lintu voi olla äkäinen.

Lokki pesii sisäänkäynnin katoksen päällä ja katoksen alapuolella on kulkua työmaalle. Tampereen tilapalveluiden hankepalvelupäällikkö Tommi Kärkelä kertoo Aamulehdelle, että lokin käyttäytymistä seurataan ja sen mukaan arvioidaan työmaan työturvallisuutta.

”Jos lokki alkaa riekkumaan, käytämme muita kulkuväyliä”, Kärkelä kertoo.

Rakennuksen peruskorjattavan osan päälle on tulossa rakennuksen sääsuoja heinäkuun loppupuolella, kun pesintä on jo päättynyt.

Virastotalon peruskorjaus ja laajennus on aloitettu toukokuun alussa. Työt on aloitettu virastotalon sisäpuolisilla purkutöillä. Purettava osa on Puutarhakadun puoleinen matala siipi, ja sen tilalle rakennetaan viisikerroksinen uudisrakennus. Samassa hankkeessa virastotalon eteläinen ja pohjoinen osa peruskorjataan.

Lokit ovat aiemminkin pesineet Tampereen työmailla: Vuonna 2021 Hervannan vanhan lukion purkutyöt jouduttiin hetkellisesti keskeyttämään lokin pesimisen takia. Silloin tilanteen ratkaisemiseksi tarvittiin ely-keskuksen lausunto.