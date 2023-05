Erittäin uhanalaiset tervapääskyt saavat tekopesät kodeikseen taloyhtiön remontin ajaksi Tampereella

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja toivoo, että taloyhtiö voi esimerkillään lisätä tietoutta tervapääskyjen tilanteesta.

Suomessa tervapääskyjen kanta on 10 vuoden aikana romahtanut ja laji on muuttunut elinvoimaisesta erittäin uhanalaiseksi. Kuvituskuva vuodelta 2018.

Aamulehti

Tampereen Lentävänniemessä taloyhtiö on ryhtynyt tervapääskyjen pelastusoperaatioon. Asunto-osakeyhtiö Kuhakartano tekee parhaillaan suurta julkisivuremonttia, ja rakenteissa pesineet tervapääskyt saavat ensi viikolla uudet kodit tekopesistä.

Asunto-osakeyhtiö Kuhakartanon hallituksen puheenjohtaja Jarmo Pautamo kertoo Aamulehdelle, että tekopesät päästään asentamaan taloyhtiön pihapuihin ensi viikon tiistaina. ”Tervapääskyt saapuvat sitten viikon tai kahden sisään”, Pautamo kertoo.

Taloyhtiöllä ei ole tarkkaa tietoa lintujen määrästä, mutta Pautamon mukaan puhutaan useasta kymmenestä tervapääskystä. Tekopesiä Lentävänniemeen tulee 7–10 kappaletta.

Tekopesien tekijäksi valikoitui turkulainen yritys, joka valmistaa muun muassa tervapääskyjen pesäpönttöjä. Pesien hankinta ei ole taloyhtiölle Pautamon mukaan kallis investointi, sillä pesät tulevat maksamaan yhteensä muutama sata euroa.

Uhanalainen lintulaji

Taloyhtiö alkoi jo julkisivuremontin urakoitsijaa valittaessa pohtia, miten tervapääskyjen elinolot voitaisiin ottaa huomioon. ”Luonto köyhtyy koko ajan ja talot rakennetaan tiivisti. Yritämme säilyttää tuollaisen hauskan yksityiskohdan”, Pautamo tiivistää.

Taloyhtiössä on Pautamon mukaan jo vuosikymmeniä asustellut tervapääsky-yhdyskunta. Suomessa tervapääskyjen kanta on romahtanut viimeisen 10 vuoden aikana ja se on uhanalaisuusarvioinnissa luokiteltu erittäin uhanalaiseksi lintulajiksi. ”Mielestäni olisi tärkeää viedä tätä tietoutta eteenpäin, jotta asiaan voisivat havahtua muutkin – rakennusfirmat ennen kaikkea”, Pautamo sanoo.

Remontin jälkeen taloyhtiöllä on tarkoituksena laittaa pesiä myös katon räystään alle.

Avuttomia

Pautamo muistaa pelastaneensa ensimmäiset katolta pudonneet tervapääskyn poikaset taloyhtiön nurmikolta vuonna 2004. Silloin Paltamo vei poikaset Valkeakosken lintutaloon, jossa hänelle neuvottiin miten tervapääskyjä tulisi hoitaa ja ruokkia. Myöhemmin poikasia on löytynyt pihalta kuolleenakin. ”Eivät ne kovin pitkään nurmikolla selviä, vaan ovat aika avuttomia. Jos poikasta ei ota hoitoon, niin se on kuoleman oma.”

Vuonna 2005 Pautamo kasvatti tyttärensä kanssa yhden poikasen lentokykyiseksi asti. Pautamo oli työreissulla pohjoisessa, kun 8-vuotias tyttö soitti itkien, että lintu oli lentänyt taivaaseen. ”Luulin, että se oli kuollut, mutta lintu olikin lähtenyt lentoon”, Pautamo kertoo ja nauraa.