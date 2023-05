Kiusallista ongelmaa terveysaseman akustiikassa ei vieläkään korjattu Tampereella – Näin sitä yritetään ratkaista

Tampereen Tipotien terveysasemalle suunnitellaan muutoksia, jotka parantavat asiakkaan yksityisyydensuojaa. Muutosten aikataulu ei ole selvillä.

Aamulehti uutisoi viime kesänä, että Tipotien terveysaseman vastaanottoaulan akustiikka aiheuttaa ongelmia. Puhe kaikuu hoidontarpeenarviointiin tarkoitetuilta vastaanottotiskeiltä niin, että potilaiden yksityisasiat voi kuulla rakennuksessa jopa kerroksesta toiseen.

Hoidontarpeen arvioinnissa asiakas kertoo syyn sille, miksi on tullut terveysasemalle. Sen jälkeen hänet voidaan ohjata eteenpäin esimerkiksi päivystävälle hoitajalle.

Ei vielä muutoksia

Tampereen tilapalveluiden sote-palveluiden suunnittelija Tommi Helevirta kertoo, että Tipotien vastaanottotiskeihin on suunniteltu muutoksia, mutta niitä ei ole vielä tehty. Hoidontarpeenarviointi on tarkoitus sijoittaa pois aulasta niin, että ääni ei enää pääse kaikumaan avoimessa tilassa.

”Tällä hetkellä vastaanottoaulassa puhutaan lasiluukun läpi. Joko siihen seinään, jossa palvelutiski nyt on, tehdään ovi ja siirretään palvelutiski sisälle, tai sitten nykyisen lasiluukun ulkopuolelle rakennetaan vierekkäiset huoneet, joissa hoidontarpeenarviointi tapahtuu.”

Tipotien terveysasemalla asiakas on hoidontarpeenarvioin aikana aulassa ja vastaanottovirkailija lasiluukun toisella puolella.

Helevirta ei osaa sanoa, millä aikataululla muutokset toteutetaan. Hän kertoo, että yksityisyydensuojaa parantavia muutoksia on suunniteltu myös muihin Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha) terveyskeskusten vastaanottopalveluihin.

Ennen kuin muutostyöt voidaan aloittaa Tipotiellä, Pirhan on neuvoteltava muutoksista rakennuksen omistajan eli Tampereen kaupungin kanssa. Kaupunki on vuokrannut Pirhalle merkittävän määrän tiloja ja kokonaisia kiinteistöjä, joissa hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluitaan. Rakennusten omistajia on useita ja tarvittaessa neuvotteluita käydään niiden kaikkien kanssa. Tipotien osalta neuvottelut käydään vain kaupungin kanssa.

Helevirta sanoo, että vuodenvaihteessa alkanut siirtymä sairaanhoitopiiristä hyvinvointialueeksi on hidastanut suunniteltujen muutosten toteuttamista.