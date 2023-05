Myynnissä oleva Frenckellin konttori on kiinnostanut kiinteistökehittäjiä. Kaupungin maanhankintapäällikkö sanoo, että kyselyitä on ollut ja katsojia on käynyt. Hintaa hän ei ryhdy arvioimaan.

Frenckellin konttorin sisäpihalla, itäseinän keskellä on porrashuone, jonka keskellä ikkunat seuraavat kierreportaiden nousua.

Tampereen kaupunki toivoo ydinkeskustassa myynnissä olevaan Frenckellin konttoriin toimintaa, joka toisi lisää eläväisyyttä keskustaan. Mitä kaikkea Keskustorin reunalla sijaitsevaan taloon voisi suunnitella?

Siellä voisi ehkä toimia hotelli, jonka katutasossa olisi ravintola ja toisessa kerroksessa kabinetteja kokouksia ja tapaamisia varten sekä isompia huoneita koulutustilaisuuksia varten. Vai olisiko se bilepaikka, jonka eri teemahuoneissa olisi eri makuihin ja tyyleihin sopivaa musiikkia?

Vanhan konttorin sokkeloissa kävellessä ja portaita noustessa tulee mieleen Tukholman satutalo Junibacken. Lapsista muistuttavat yläkerran huoneet, joita kansainvälinen koulu on käyttänyt väistötiloina. Jäljellä ovat yhä liitutaulut ja naulakot.

Kenties konttori soveltuisi toiminnalliseksi museoksi, jossa lapset ja aikuiset voisivat itse puuhata ja kokeilla asioita. Talossa on toiminut viimeksi nuorten ohjaamo, ja ilmoitustauluilla on yhä infolappuja ammatinvalintaneuvonnasta. Pari viime vuotta talo on ollut pois käytöstä sisäilmaongelmien takia.

Erilaisia huoneita on paljon. Sekä pieniä toimistohuoneita että isoja ja valoisia kulmahuoneita. 1930-luvulla kellarikerroksessa on ollut arkistoja, arkistoholvi ja polttoainevarasto. Ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa sekä ullakkokerroksessa on muun muassa opetustiloja, toimistoja, pukuhuoneita ja liikuntasali.

Kyselyitä tullut

Tampereen kaupungin maanhankintapäällikkö Ari Kilpi kertoo, että kyselyitä on ollut, ja taloa on käynyt katsomassa kiinteistökehittäjiä. Talolle ei ole asetettu tavoitehintaa. Kilven mukaan käypä hinta pitää silti saada ja kaupunki voi olla hyväksymättä tarjouksia, jos hinta jää liian matalaksi. Talo myös vaatii saneerausta, mutta on korjattavissa. Julkisivua ei saa muuttaa.

”Toive olisi saada tähän sellainen omistaja-toimija, joka toisi tähän eloa. Sellaista toimintaa, joka veisi keskustan kehittämistä eteenpäin”, maanhankintapäällikkö sanoo. Lähellä ovat Laikun lava ja G Livelab, ja lisää tapahtumia ja eläväisyyttä toivotaan.

”Hotelleille tuntuu olevan kysyntää.”

Konttori on noin 1 700 neliön tontilla. Saako ulos laittaa terassin? Kilpi toteaa, että kaavassa ei ole määräyksiä terassista. Terassilupia harkitaan aina erikseen, ja niitä myönnetään tapauskohtaisesti.

Tampereen kaupunki pitää konttorilla julkisen esittelyn 30. toukokuuta kello 10–11 ja esittelee rakennusta myös erikseen sopimuksesta.

Jutussa on käytetty lähteenä arkkitehti Ann-Mari Ståhlbergin laatimaa Frenckellin konttorin rakennushistoriallista selvitystä.

Mikä? Frenckellin konttori Frenckellin paperitehtaan entinen konttorirakennus. Valmistunut vuonna 1847. Rakennuttanut Franz Wilhelm von Frenckell. Rakennettu Frenckellin paperitehtaan läheisyyteen alun perin konttoriksi ja tehtaan johtajan asuinrakennukseksi. Sen jälkeen talossa oli terveysasema ja viime vuosina toimistoja ja opetusta. Talossa on kaukolämmitys. Toistaiseksi talo on poistettu käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi. Omistaja Tampereen kaupunki. Suojeltu asemakaavalla. Myynnin yhteydessä tontista tehdään 40 vuoden vuokrasopimus, ja tämänhetkinen vuosivuokra olisi 59 167,50 euroa.

Tältä Frenckellin konttorissa näyttää

Astutaanko tästä tulevaisuudessa sisään hotelliin, yökerhoon, toimistoon vai johonkin ihan muuhun? Tampereen kaupungin maanhankintapäällikkö Ari Kilpi toivottaa katsojat tervetulleeksi Puutarhakadun puoleisella ovella.

Länsiseinän teräsparveke on toteutettu 1900-luvun alussa. Parvekkeelle ei ole nyt pääsyä rakennuksen sisältä.

Kierreportaisiin tulvii valoa nousevista ikkunoista. Porrashuone oli todennäköisesti aluksi vain palvelusväen käytössä. Sitä korotettiin 1940-luvulla.

Opetustiloissa on yhä liitutaulut ja taulusienet paikallaan.