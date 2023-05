Biologi Tuomas Lilleberg oli lapsena koulukiusattu ja vietti paljon aikaa luonnossa – luontosuhdetta pohtiva retki vei lauantaina kymmeniä ihmisiä Pyynikille

Biologi Tuomas Lilleberg veti lauantaina avajaisretken, jolla tutustuttiin Tampereen Pyynikin luontoon ja kunkin retkeläisen omaan luontosuhteeseen. Lilleberg tarjosi myös välineitä ympäristötoivon tuntemiseksi.

Pariskunta haukkaa munkkia Pyynikin näkötornin puisen ulkopöydän ääressä, ja kymmenen metrin päässä joku juhlineesta miesporukasta yökkii äänekkäästi näköalakaiteen yli.

Näistä maisemista alkoi lauantaina Pyynikin luonnonsuojelualueen luontopolun opastettu retki, jolla pohdittiin omaa luontosuhdetta. Aluksi retken vetäjä, ympäristöbiologi Tuomas Lilleberg kehotti osallistujia sulkemaan silmät ja miettimään, mitä tällä hetkellä kuulee ja tuntee. Monia nauratti äskeinen äänimaisema.

Pyynikin luonnonsuojelualue täyttää 30 vuotta, ja alueen luontopolku on juuri kunnostettu. Reittiä on hieman muutettu, ja sille on pystytetty opastauluja. Lilleberg on luontopolun pääsuunnittelija. Hän muistuttaa, että Pyynikiltä ei saa ottaa edes keppiä, koska kyseessä on luonnonsuojelualue.

”Tavoite on pitää Pyynikki mahdollisimman ennallaan. Pyynikkihän on aika kulunut”, sanoo Lilleberg, joka on myös biologian ja maantiedon aineenopettaja.

Haulinkalliolla Tuomas Lilleberg veti retkeläisille kahden tason näkökyky -harjoituksen. ”Tämä näkökyky voi olla avuksi, kun kohtaamme asioita, joilla on myös hankalia puolia. Katso maisemaa: mistä tulee hyvä fiilis? Pinnan muodoista, rakennuksista, vedestä? Sitten tarkastele asioita, jotka hiertävät. Onko se tuo puu, joka estää sinua näkemästä? Onko se tuo kaukainen paikka, josta et tiedä mitään? Älä tuomitse, vaan ajattele vain, että tällaista tällä kertaa.”

Sisko Seppälää viehättivät Haulinkallion maisemassa kelopuut. ”Ja minua häiritsee tuo hervoton asuntorakentaminen tuolla”, hän jatkoi. Myös Virpi Kalliota miellyttivät kelopuut. ”Maisemassa minua ei häiritse mikään”, hän pohti.

Pyynikin Pihlajia on pakko harventaa

Alkupään opastaulussa kerrotaan Pihlajasta, joka on Kalevalassa pyhä puu.

”Kuten näette, täällä pientä pihlajaa nousee joka suunnasta. Voi kuvitella, mitä tapahtuisi, jos niiden annettaisiin levitä. Siksi Pyynikiltä harvennetaan pieniä pihlajia.”

Retken varrella Lilleberg mutustelee kasveille annettuja nimiä, kuten hytyrypykkä ja yövilkka. ”Jo nimet voivat herättää meissä erilaisia mielleyhtymiä – onko hytyrypykkä saman arvoinen kuin kämmeköiden sukuun kuuluva yövilkka?"

Pyynikillä kaikkialle kulkee polkuja.

”Polut aina houkuttelevat mukaansa. Kaikki me olemme sellaisia omien polkujemme kulkijoita. Kun polku syntyy, se ei hetkeen häviä”, Lilleberg aloittaa. Hän esittelee polun, johon kulkeminen on joskus estetty aitaamalla, koska sinne istutettiin Pyynikiltä jo hävinneitä lajeja: sianpuolukkaa, variksenmarjaa, puolukkaa ja kanervaa. Lajit palasivat.

”Mikä se sianpuolukka on?” yksi osallistuja kysyy. Lilleberg kertoo, että kyseessä on jauhoinen marja.

Retken aikana Tuomas Lilleberg kertoo, että suurin osa Pyynikin rehevöitymisestä syntyy lemmikkien ulosteista, jotka aiheuttavat muun muassa puiden alaosissa näkyvää viherlevää.

”Ympäristöahdistus on aika käytetty, tosin tarpeellinen sana. Minulla päämääränä on ympäristötoivo. Asennoituminen voi näkyä muutenkin omassa maailmankuvassa. Mitkä asiat tuovat sinulle toivoa? Lempeys, myötätuntoisuus ja toimintaan ryhtyminen on todettu tehokkaiksi tavoiksi tuoda ympäristötoivoa”, Tuomas Lilleberg sanoo.

Metsä oli turva

Luontopolkuretkellä tutustuttiin lajeihin, pohdittiin omaa luontosuhdetta ja sitä, mitä tunteita ympäristömuutos meissä herättää.

”Luonto tarjoaa eri ihmisille eri asioita. Osa menee sinne kuntoilemaan tai vaeltelemaan, osa ulkoiluttamaan koiria, osa vain kauttakulkumatkalle ja osa keräämään sieniä tai marjoja.”

Lilleberg oli jo nuorena luonnossa kotonaan.

”Vietin paljon aikaa luonnossa, koska minua kiusattiin koulussa ja olin aika paljon yksin. Metsässä minuun ei kohdistunut paineita. Perheemme koiratkin ohjasivat minua käymään paljon luonnossa. Olen joutunut tarkastelemaan sitä, että miten voin luottaa ihmisiin”, Lilleberg kertoo.

Lilleberg ymmärtää hyötyvänsä myös ikävistä luontovaikutuksista, kuten avohakuista, joilla jossakin päin maailmaa on kaadettu metsää viljelymaaksi, jotta Lilleberg ja moni muu saisi esimerkiksi kahvia juodakseen.

”En voi koko ajan empata eli olla empaattinen, jotta pysyisin toimintakykyisenä.”

Mikaéla Iivonen osallistui luontoretkelle lastensa Aku Raiskion (oik.), Eetu Raiskion ja sylissä olevan Eeli Raiskion kanssa. ”Käymme paljon luonnossa kävelyillä ja laavuilla. Yövymme teltassa laavun vieressä. Rauhoitumme luonnossa ja pojat pääsevät pois pelien luota, Iivonen kertoi.

Ympäristöahdistusta

Moni on potenut ympäristöahdistusta – myös Lilleberg. Osa kokee vahvaa ympäristösurua tai vihaa tai pelkoa.

”Kohta näette pystyyn kuolleita puita, jotka pistävät miettimään, miksi ne ovat kuolleet. Se voi olla luonnollinen kuolema, sillä haavat eivät ole paahteisten rinteiden puita. Mutta entäs jos kuolema johtuukin lisääntyneistä helleaalloista”, Lilleberg heittää retkeläisille.

Oma suhtautuminen ja temperamentti voi hänen mukaansa kertoa siitä, miten ylipäätään reagoimme epävarmuuteen.

”Toiset ajattelevat, että minähän taistelen ja menen barrikadeille! Osa ajattelee, että ei minulla ole aikaa, minulla on oma elämä. Se on ymmärrettävää, sillä osa voi elää ruuhkavuosia. Hallinnan tunne on oleellinen asia. Osa voi saada hallinnan tunteen esimerkiksi kierrättämällä.”

Hänen mukaansa luontosuhdetta voi myös eheyttää. Siinä oleellinen väline on toivo.

”Toivo on varmuutta siitä, että teoillani on vaikutusta riippumatta lopputuloksesta”, Lilleberg sanoo. Hän kertoo löytäneensä yhden ratkaisun ympäristöahdistukseen non-violent communication -menetelmästä eli väkivallattomasta vuorovaikutuksesta.

”Haluan kunnioittaa voimavarojani, ja siksi perehdyn asioihin vain vähän kerrallaan. Ehkä en ole silti paha ja kyvytön, vaan olen ihan ok.”

Mitä? Tulevat luontoretket Sunnuntaina 7. toukokuuta vuorossa on luontoretki Tampereen Iidesjärvellä. Luontoretkiä tehdään kesän aikana Tampereella myös Kauppi-Niihaman Soukonvuoreen, Villilänsaareen, Myllypuroon, Halimasjärvelle, Vuoreksen Koukkujärvelle, Vaakkolammille, Hervannan Hupakankorpeen, Makkarajärvelle ja Peltolammi-Pärrinkoskelle.

Pyynikillä voi nähdä vieraslajin nimeltä viitapihlaja-angervo, jonka lehdissä on syanidia. Pyhäjärven rannalla voi nähdä kynäjalavia ja Suomen suurimmat korpipaatsamat.

Retkellä Tuomas Lilleberg pyysi osallistujia miettimään parin kanssa, mitä hyviä tekoja he ovat viime aikoina tehneet. ”Luovuin autosta ja polkupyörästä ja siirryin kaupunkipyöriin”, kertoi Tampereen Kalevassa asuva Jukka Pettersson. ”Oma tavara on taakka, ja oma pyörä voitaisiin varastaa. Nyt joku toinen pumppaa ja huoltaa pyörän”, Pettersson sanoi.

Mitä teet luonnossa, Anastasia Kapsaski? ”Kävelen luonnossa ja kuuntelen lintujen laulua. Tunnen variksen, haukan ja västäräkin.” Kapsaski muutti Kreikasta Suomeen joulukuussa.

”Kyllä tämä luonto on ihan ok, mutta pikkaisen olen kaupungin systeemejä vastaan. Hervannassa, Hallilassa ja Härmälänrannassa on paljon kaadettuja puita. Miksei niitä kerätä pois?” pohtii luontoretkelle osallistunut Jaakko Kallio.