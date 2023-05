Itä-Tampereelle hälytys suuresta rakennuspalosta – pelastuslaitos on kohteessa

Pelastuslaitos sai ilmoituksen savunmuodostuksesta teollisuuskiinteistössä.

Aamulehti

Pirkanmaan pelastuslaitos on saanut Tampereella hälytyksen isosta rakennuspalosta Etu-Hankkion kadulla. Kutsuun on vastannut 21 pelastuslaitoksen yksikköä. Paikka on teollisuusalue Itä-Tampereella.

Valokuvaaja Timo Marttilan mukaan paikalla on paljon pelastuslaitoksen yksiköitä, mutta alueella ei näy savua. Ilmoitettu paikka sijaitsee Etu-Hankkion kadun alkupäässä, jossa on useita suuria teollisuuskiinteistöjä.

Pelastuslaitos sai teollisuuskiinteistöstä ilmoituksen savunmuodostuksesta. Työntekijät olivat sammuttaneet kiinteistön katolla ollutta paloa käsisammuttimella ennen pelastuslaitoksen saapumista paikalle.

Pelastuslaitos tiedusteli kattorakenteet ja hallin sisätilat sekä raivasi kattorakenteet ja varmisti palon sammumisen.

Tilanteessa ei syntynyt henkilövahinkoja, mutta kiinteistön katto kärsi pieniä vaurioita.

Pelastajat työskentelivät rakennuksen katolla sammutustöissä.

Hälytys suuresta rakennuspalosta tuli perjantaina noin puoli kymmenen aikaan aamupäivällä.

