Jäitkö ilman polkupyörää poliisin huutokaupassa? Perjantaina on uusi mahdollisuus

Huutokaupan tuotolla tuetaan työllistämisyhdistys Etapin toimintaa.

Perjantain huutokaupassa on myytävänä vajaat sata kunnostettua ja muuta kierrätyspyörää.

Työllistämisyhdistys Etappi ry järjestää käytettyjen polkupyörien huutokaupan perjantaina Tampereella. Jos siis jäit torstaina ilman pyörää poliisin löytöpyörien huutokaupassa, perjantaina on uusi mahdollisuus.

”Huutokaupassa on mukana sekä Etapin oman työpajan huoltamia pyöriä että muita kierrätyspyöriä, joita meille on tullut lahjoituksena”, kertoo markkinointivastaava Tapio Metsoila Etapista.

Huutokaupattavana on lähes sata polkupyörää. Huutokaupan meklarina toimii huippumeklari Martti Ekman.

Huutokauppaan voi lahjoittaa polkupyöriä vielä perjantaiaamuna viemällä pyörän PMK-talolle.

Tapahtuma järjestetään PMK-talon autoluiskassa Tampereen Tammelassa 5. toukokuuta kello 15–17. Tuotolla tuetaan Etapin toimintaa.

Etapin polkupyörähuutokauppa on osa Tampereen pyöräilyviikkoa, jota vietetään 5.–14. toukokuuta. Pyöräilyviikon koko perheelle suunnattu avajaistapahtuma on lauantaina Sorsapuistossa, ja viikon aikana ohjelmassa on myös erilaisia pyörälenkkejä.