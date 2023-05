Tampereen suosikkirannalle aukeaa uudenlainen kuntosali – Tällainen se on

Ulkokuntosali Luonnonvoiman rakentaminen Näsijärven rantaan on aloitettu.

Tampereen Rauhaniemeen aukeaa toukokuun loppupuolella uusi maksullinen ulkokuntosali, joka sijaitsee Rauhaniemen rannassa Rauhaniemen kansankylpylän yhteydessä.

Uuden salin nimi on Ulkokuntosali Luonnonvoima. Kuntosalin omistaa helsinkiläinen kuntosaliyritys Rautaranta Oy ja sen toiminnasta Tampereella vastaa Rauhaniemen kansankylpylä yhdessä kilpauintiseura TaTU Tampereen kanssa.

”Avaamme toukokuun lopulla. Tänään aloitimme rakennustyöt, sinne on tehty murskepohjaa ja laskettu konttia. Kovaa vauhtia laitetaan hommia käyntiin”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Juha Kupiainen.

Kuin sisäsali ulkona

Luonnonvoimasta erilaisen muihin Tampereen ulkokuntosaleihin nähden tekee se, että se on kuin sisäsali ulkona.

”Aktiiviselle harrastajalle kaupungin ulkokuntosalit ovat vähän riittämättömiä. Meillä on laaja valikoima laitteita ja varusteita, ja se on merkittävä ero. Tämä on tällainen aika uniikki paikka, meillä on niin kuin sisäkuntosali siirrettynä ulos”, Kupiainen kertoo.

Valikoimasta löytyy Kupiaisen mukaan muun muassa jalkaprässi, penkkipunnerruspenkki tangoilla ja levypainoilla sekä taljalaitteet vaijereilla ja kahvoilla. Kupiainen kuitenkin kertoo, ettei kuntosalia ole tarkoitettu vain ”himotreenaajille” vaan sinne ovat tervetulleita kaikki aloittelijoista alkaen.

Helsingissä yrityksen toimipiste Rautaranta on ollut toiminnassa kolmen vuoden ajan.

Helsingin toimipisteellä Sörnäisten rantaraitilla näyttää tältä. Rautaranta sijaitsee meren äärellä.

Rauhaniemi teki aloitteen

Tampereelta yritys etsi sopivaa sijaintia ulkokuntosalille jo vuosia. Projekti eteni, kun Rauhaniemi otti yhteyttä noin vuosi sitten.

”Meillä kävi tuuri, kun Tampereen TaTU otti yhteyttä, että heitä kiinnostaisi kehittää alueen toimintaa ja ulkokuntosali oli tullut mieleen. Se oli hyvä ’mätsi’, kun me etsimme lokaatiota ja he sitä tarjosivat.”

Kupiainen kertoo, että Tampereelle oli houkuttelevaa laajentaa, koska kaupunki on suuri ja aktiivisia kuntosaliharrastajia on paljon.

”Helsingin toimipiste on hieman isompi kuin Tampereen. Toimipisteet eroavat siinä, että tämä Tampereen lokaatio on aivan huikean kaunis. Kuntosali järven rannalla kansallismaisemassa. Uskon, että moni haluaa viettää siellä aikaa kesäpäivänä.”

Talveksi kiinni

Kuntosali on sesonkiluontoinen eli se on näillä näkymin auki vain kesällä. Helsingin toimipiste on auki myös talvella niin, että käytössä on rajoitettu määrä laitteita.

”Tampereella pidämme ulkosalin kiinni talvella. Jos kysyntää tulee todella paljon, voimme järjestää lumityöt ja pari telttaa, mutta tässä vaiheessa emme ole suunnitelleet sitä.”

Kuntosalikorttien ennakkomyynti on jo alkanut. Kulkutunnisteita ja pääsykoodeja aletaan jakamaan heti, kun sali saadaan valmiiksi. Luvassa on myös yhteistuotteita, joihin kuuluu sisäänpääsy sekä kuntosalille että Rauhaniemen kansankylpylään.