Tampereen yliopiston häirintäyhdyshenkilöihin otetaan yhteyttä noin viisi kertaa viikossa – Tällaisista tapauksista hänelle ilmoitetaan

Tampereen ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöt toimivat aina yhteydenottajan ehdoilla.

Aamulehti

Tampereen ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöt saavat viikossa keskimäärin neljä tai viisi yhteydenottoa. ”Jonakin viikkona ei tule yhtään, jonakin viikkona tulee kymmenen”, kertoo häirintäyhdyshenkilö Laura Kaipia.

Häirintäyhdyshenkilöitä on Tampereen ylioppilaskunnalla kaksi. He hoitavat opiskelijatapahtumissa ja muussa vapaa-ajantoiminnassa ilmenneet tapaukset. Lisäksi yliopistolla on omat häirintäyhdyshenkilönsä. Myös ainejärjestöillä voi olla häirintäyhdyshenkilöitä, yhdenvertaisuustarkkailijoita tai tukihenkilöitä, joihin voi ottaa tarvittaessa yhteyttä.

”Yhteydenotot liittyvät esimerkiksi epäasialliseen käytökseen, mutta ne voivat liittyä myös esimerkiksi konflikteihin, joihin toivotaan häirintäyhdyshenkilöltä jeesiä. Ilmoituslomakkeella voi ilmoittaa myös yleisiä havaintoja esimerkiksi siitä, jos ylioppilaskunnan tapahtumat eivät tue yhdenvertaisuutta”, Kaipia sanoo.

Vappu ei näkynyt piikkinä ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöiden saamien yhteydenottojen määrässä.

Häirintäyhdyshenkilö ei ole tuomari

Laura Kaipia kertoo, että häirintäyhdyshenkilöt toimivat aina yhteydenottajan ehdoilla. He eivät ole viranomaisia eli jos tapahtuneessa on syytä epäillä rikosta, he ohjaavat tekemään rikosilmoituksen eivätkä ala selvittää asiaa, jotta eivät sotke mahdollista rikostutkintaa. ”Mutta jos kyse on ahdistavaksi koetusta käytöksestä, joka ei täytä rikoksen tunnusmerkistöä, kysymme, miten ilmoittaja haluaa edetä.” Kaipian mukaan monelle ilmoittajalle riittää kokemastaan ilmoittaminen eivätkä he halua enempää toimenpiteitä.

Jos ilmoittaja antaa häirintäyhdyshenkilöille luvan selvittää asiaa lisää, he kontaktoivat myös toisen osapuolen kuullakseen hänen näkökantansa asiaan. He pyrkivät järjestämään yhteisen tapaamisen, jossa osapuolet pääsevät keskustelemaan tapahtuneesta. Jos tapaamisesta on jo yritetty keskustella aiemmin, mutta se on äitynyt konfliktiksi, häirintäyhdyshenkilöt voivat järjestää sovittelumenettelyn. ”Riippuu paljon tapauksesta, miten keskustelu etenee. Joskus yhteisymmärrys löytyy, joissakin tapauksissa näkemykset tapahtuneesta taas jäävät hyvin erilaisiksi.”

Kaipia sanoo, että vaikka yhteisymmärrystä ei löytyisikään, moni ilmoittaja on silti tyytyväinen siitä, että uskalsi nostaa asian esiin.

Kaipia painottaa, että häirintäyhdyshenkilöt eivät ole tuomareita. ”Häirintä on hyvin subjektiivinen kokemus.”

”Maailma muuttuu”

Laura Kaipia on toiminut Tampereen ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilönä vuodesta 2018 lähtien. Monista koko häirintäyhdyshenkilön tehtävä tuntuu vieraalta ja monet epäilevät, että nykyään pahastutaan jo liiankin herkästi. Heille Kaipia vastaa: ”Maailma muuttuu. Nuoret ihmiset ovat valmiit vaatimaan parempaa ja pitämään puoliaan. Kaikilla on oikeus koskemattomuuteen ja oikeus kokea olonsa turvalliseksi.”

Siihen, miten voi varmistaa, ettei vahingossa sorru ahdisteluun ilmaistessaan kiinnostusta jotakuta kohtaan, Kaipia vastaa: ”Neuvon aina, että kysy, sopiiko toiselle osapuolelle se mitä teet. Kysy esimerkiksi, saatko halata. Silloin siinä on suostumus mukana. Harvoin ihminen pahastuu, jos kysyy luvan.”

Kaipia sanoo, että sosiaaliset tilanteet ovat hankalia, koska ihmiset tulkitsevat niitä eri tavoin. ”Jos huomaa sanoneensa jotakin, josta toinen osapuoli pahastui, voi aina kysyä, että pahastuitko ja korjata sitten käytöstään.”