Toimittaja lähti seikkailemaan Tampereen Hämeenpuiston vapputorille ja kartoitti sen etelästä pohjoiseen – Katso kuvat ja vinkit, mitä torilla kannattaa tehdä

Aamulehden toimittaja vaelsi Tampereen Hämeenpuiston vapputorin päästä päähän. Hän voitti matkalla palkinnon, sai vettä niskaansa sekä kävijöiltä monta vinkkiä, mitä vapputorilla kannattaa tehdä.

Samuli Heinonen antaa Anni Ojalalle mukavan lähtöhieronnan. Pariskunnalla on tapana antaa hierontoja, vaikkakin Heinonen huomauttaa, että kovin on yksipuolista se hierominen. He olivat Tampereen Hämeenpuiston vapputorilla juuri sopivasti paistavan auringon aikaan.

Huhhuh, siinä se nyt on. Hämeenpuiston vapputori, joka on siirtynyt jälleen tähän Keskustorilta kesäkeitaan valmistelujen tieltä. Tarkoitus on kulkea se päästä päähän, Hallituskadulta Satakunnankadulle asti läpi väkijoukon ja kysellä ihmisiltä, mitä vapputorilla kannattaa tehdä.

Lähtöpaikalla on jo hieronta menossa. Käykö vapputori niin koville, että täällä tarvitsee hierontaa?

Samuli Heinonen hieroo Anni Ojalan hartioita, mutta Ojala on jo lähdössä vapputorilta, eikä tulossa. ”Anni on menossa Ratinaan shoppailemaan, niin tämä on tällainen lähtöhieronta”, Heinonen sanoo.

Vapputorilla riittää väkeä kuin Kotkan Meripäivillä.

Kumpikaan ei ole tehnyt vappulöytöjä, mutta Kotkasta kotoisin oleva pariskunta pitää hauskana, että Tampereella on vapputori. Kotkassa sellaista ei ole.

”Olimme kuin Meripäivillä täällä, kun on tämä väenpaljous ja ruokakojut, ja sitten yhtäkkiä kuin Linnanmäellä, kun näimme pallonheittokojuja”, Ojala sanoo.

Vinkkiä heillä ei ole antaa, mitä vapputorilla kannattaa tehdä, joten jatkamme vain matkaa etelään päin ohi donitsi-, hotdog- ja hattaranmyyntikojujen.

Donitsinmyyjät Tipsu ja Vipsu sanovat kauppaavansa galaksin parhaita donitseja. Munkkimiehien munkit paistetaan Tampereen Ruskossa ja kärry kiertää ympäri Suomea.

Käytävällä tulee leveä kuljetus vastaan.

”Kaksosten vaunujen kanssa vapputorin ruuhkassa on yllättävän helppoa. Ihmiset väistävät hyvin”, vaunuja työntävä Eveliina Liikanen sanoo. Hän arvelee sen johtuvan kohteliaisuudesta.

Jenni Liikasella on hyvän näköinen muikkurove kädessään. Muuta hän ei ole ostanut, mutta frittimuikkuja täytyy vapputorilta saada.

”Melkein aina pitää päästä maistamaan, kun tällaisessa käy, kun niitä ei oikein muualta saa”, hän sanoo. Vinkiksi toimittajalle hän antaa, että muikkuja kannattaa maistaa.

Tytär ja äiti Eveliina ja Jenni Liikanen työntävät juuri yksi vuotta täyttäneitä Jimi ja Jere Hurmetta kaksosvaunuissa.

Pallonheittokojulla yksitoistavuotias Rafael Ala-Ajos koittaa kaataa säilykepurkeista pinottua pyramidia. Kojua pitävä Mika Karalahti kertoo, että tänään ei vielä yksikään ole saanut kaikkia purkkeja kaadettua, mutta eilen siinä onnistui kolme.

Ala-Ajos saa alareunan kahta lukuun ottamatta kaikki purkit kaadetuksi ja valitsee palkinnoksi keltaisen stressilelun.

Päätän lähteä leikkiin mukaan. Heittopallot tuntuvat kädessä yllättävän kevyiltä, joten heitossa kannattaa käyttää voimaa. Purkit kaatuvat muutamaa alinta lukuun ottamatta. Valitsen palkinnoksi puisen koottavan dinosauruksen.

Rafael Ala-Ajos antaa vinkiksi, että säilykepurkkipinon alaosaan kannattaa tähdätä, jotta purkit kaatuvat. Hän kertoo ennenkin voittaneensa heitoissa.

Vapputorista alkaa olla puolet kuljettu, ylitämme Hämeenkadun. Jenni Liikasen muikut näyttivät niin herkullisilta, että ostan annoksen muikkuja. Myyjä kertoo niiden olevan Kuusamon Kitkajärveltä. Kuulostaa ja maistuu hyvältä.

Kaatosade yllätti vapputorilla kävijät.

Yhtäkkiä alkaa sataa kaatamalla. Suojaudun katoksen alle muikkuineni ja tajuan hukanneeni kuvaajan. Lähden kävelemään sateeseen. Kun kumarrun solmimaan kengännauhojani, vesi valuu käsilleni norona takkini hupusta. Pujahdan läheisen rihkamamyyntikojun katokseen.

Kuvaaja on yrittänyt soittaa. ”Olen tässä pyörivän kivipallon kohdalla”, viestissä lukee.

Sofia Sandroosin japanilaisasu tuo hetkeksi auringon Hämeenpuistoon. Äiti Ritva Waris suojautuu saman sateenvarjon alle. Sandroos kuuntelee japanilaista musiikkia ja on opiskellutkin yliopistossa pari kurssia japania.

Löydän kuvaajan, joka seisoo katoksen alla suojassa. Ehkä tämä tästä. Ja kenties sadekin loppuu pian. Vastaan kävelee ihastuttava hahmo. Sofia Sandroos on pukeutunut J-fashion-tyyliseen japanilaiseen asuun. Vinkiksi toimittajalle hänen äitinsä Ritva Waris antaa, että kannattaa kokeilla possujunaa ja ehdottomasti maistaa metrilakua.

Vapputorin pää näkyy melkein jo.

Minna Salokangas-Peltoniemi on hankkinut puolisolleen Jorma Peltoniemelle ja tämän lapsenlapselle Anni Peltoniemelle hauskat vappuhatut.

Vastaan kävelee iloinen kolmikko kiiltävät tötteröhatut päässään. Pieni Anni Peltoniemi on keksinyt, että vappuhattuja voi laittaa kolme päähän ja silloin muuttuu robotiksi. Mutta nyt päässä on vain yksi hattu. Tötteröön voi myös laittaa karamelleja. Kotiin mentyään he aikovat pystyttää olohuoneeseen teltan ja mennä sinne syömään eväitä. Kuulostaa hauskalta.

Niklas ja Touko Ohlson selvisivät vapputorista vain hieman kastuen. Saaliiksi he saivat suuret pussit metrilakua.

Saavumme Satakunnankadulle ja vapputorin päähän. Selvisimme aika hienosti läpi, vaikkakin kastuen. Vielä pitää kysyä suuria metrilakupusseja kantavilta Niklas ja Touko Ohlsonilta kokemukset vapputorilta.

Pojat ovat myös osallistuneet pallonheittoon ja saaneet lohdutuspalkinnot. Touko Ohlson, 9, kertoo saaneensa paukkuserpentiiniä. Tarjoan puista dinosaurustani pojille, mutta he eivät ole kiinnostuneita siitä. Metrilakua he suosittelevat ostamaan. Se on perinne. Touko Ohlsonin mielestä vapputori oli hauska.

”Ihan kiva, mutta huono sää”, Niklas Ohlson, 11, sanoo.

Olen samaa mieltä. Ehkä metrilaku tosiaan auttaa. Pojat suosittelevat mauksi kirpeää omenaa.