Tampereella jäihin vajonneen veneen nosto oli iso operaatio, joka tuo omistajalle mojovan laskun – Alukselle saatetaan etsiä uutta omistajaa legendaarisessa venehuutokaupassa

Kymmenen metriä pitkän metallinen alus on saatu nostettua Santalahden satamassa. Jäihin uponneen veneen nostosta on tulossa aluksen omistajalle iso lasku.

Tampereen Santalahden satamassa talven aikana uponnut vene on saatu nostettua ylös. Omistajaa ei kuitenkaan ole tavoitettu. Aamulehti kuvasi nosto-operaation perjantaina.

Tampereella Santalahden satamassa talven aikana jäihin uponnut 10 metrinen alus on saatu nostettua.

Seuraavaksi alus tyhjennetään ja selvitetään saadaanko se pysymään pinnalla vai nostetaanko se ylös vedestä.

Tampereen kaupungin satamavastaava Tuomas Salovaara kertoo, että alus nostettiin erilaisten nostimien avulla. Nostotyöhön osallistui kaupungin kunnossapitourakoitsija sekä pelastuslaitos.

Lauantaina alkuillasta alus oli saatu siirrettyä ponttoonien avulla nostolaiturin viereen. Nostotyö vaati huomattavan määrän työtä, ja siitä aiheutuneet kustannukset ovat sen mukaiset. Salovaaran mukaan puhutaan useista tuhansista euroista.

Salovaaran mukaan nostosta aiheutuneita kustannuksia sekä sitä, kuinka niitä lähdetään omistajalta perimään, selvitetään juristin kanssa.

Aluksen omistajaa ei ole tavoitettu. Salovaara sanoo, että omistajasta on epäselvyyttä ja on mahdollista, että hän on tarkoituksella teillä tietämättömillä.

Vene uuteen kotiin?

Salovaara sanoo, että alusta kohdellaan nyt löytöveneenä, eli jos kukaan ei ilmoittaudu omistajaksi tai kysele sen perään, se päätyy kaupungin venehuutokauppaan toukokuussa.

Arvio on, että vaikka vene on vajonnut kerran pinnan alle, siitä kiinnostuneista voisi olla.

Nyt upoksista nostettu vene ei ole huutokaupan ainoa vene, joka etsii uutta omistajaa.

Salovaara sanoo, että viime kaudella kaupungin rannoille hylättyjä veneitä myydään yhteensä noin 50. Näistä suurin osa on soutuveneitä.

Aikaisempina vuosina veneitä on huutokaupattu jopa reilusti enemmän, jopa noin 200 kappaletta. Salovaara sanoo, että huutokaupattavien veneiden määrä on kuitenkin tulevaisuudessa edelleen vähenemässä, sillä aluksia pidetään kaupungin puolelta tarkemmin silmällä.