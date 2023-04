Keskellä Näsijärveä törröttää järeä muoviputki, johon veneet törmäilivät jo viime syksynä: ”Jos siihen ajaa kovaa, siinä äkkiä tulee henkilövahinkoja”

Näsijärvessä, Naistenlahden sataman aallonmurtajan välittömässä läheisyydessä on havaittu isohko muoviputki, joka saattaa aiheuttaa huomattavaa vaaraa veneilijöille.

Naistenlahden sataman aallonmurtajan läheisyydessä havaittiin lauantaina päivällä muoviputki. Putki sijaitsee Näsinselälle ja sieltä takaisin satamaan kulkevien veneiden reitillä, noin 50 metrin päässä aallonmurtajan reunasta.

Tampereen pursiseuran kommodori Juha Noeskoski kertoo, että huomattavan kokoisia putkia on todennäköisesti useampia. Niistä yksi on tullut kuitenkin näkyviin nyt, kun vedenpinta on alhaalla.

Noeskoski kertoo saaneensa yhteydenottoja vaarallisessa paikassa olevasta putkesta lauantain aikana. Kerta ei kuitenkaan ole ensimmäinen, sillä havaintoja pinnan alla olevista esineistä tai esteistä tuli jo kauan aikaa sitten.

”Muovipuomit havaittiin jo viime syksynä, kun veneilijät osuivat niihin”, Noeskoski tarkentaa.

Tiedossa ei ole, että töytäisyt tai törmäykset olisivat aiheuttaneet veneille suurempia vaurioita. Noeskoski kuitenkin kokee, että materiaalivaurioiden lisäksi henkilövahinkojen syntyminen on mahdollista.

”Jos siihen ajaa kovaa, siinä äkkiä tulee henkilövahinkoja, kun lentää päälleen ja saa aivotärähdyksen, joka on aika ikävä juttu”, Noeskoski kertoo huolestuneena.

Parrut pois vedestä?

Noeskoski kertoo, että nyt näkyvissä oleva putki ja mahdollisesti pinnan alla olevat muut vastaavat kappaleet ovat jäänteitä paikalla aikanaan olleesta kelluvasta aallonmurtajasta.

Putki on lauantaina merkattu poijulla, jotta veneilijät osaavat varoa kohtaa. Poijusta on hyötyä myös tilanteessa, jossa vesi ehtii nousta ennen kuin putkea tullaan poistamaan.

Noeskosken toiveissa on, että sen lisäksi, että näkyvissä oleva putki poistetaan nopeasti, selvitetään mitä muuta pinnan alta löytyy.

Pirkanmaan pelastuslaitos kertoi lauantaina alkuillasta, että pelastuslaiton on käynyt tarkistamassa tilanteen paikalla. Muoviputki on kuitenkin niin tiukasti kiinni, ettei pelastuslaitos saanut sitä irrotettua. Pelastuslaitoksen arvioi, että putki voi aiheuttaa vaaraa, sillä se on vaikeasti havaittavissa.

Tamperen kaupungin satamavastaava Tuomas Salovaaran mukana asia on kaupungilla tiedossa ja tilanne tarkistetaan vapun jälkeen, kun kalusto saadaan siirrettyä Halkoniemen satamasta Naistenlahteen.