Santalahden satamassa nostetaan yli kymmenmetristä alusta – ”Tulee yleensä omistajalle aika kalliiksi”

Nostotöiden on arvioitu kestävän huomiseen saakka. Veneen omistajasta on epäselvyyttä eikä tätä ole tavoitettu.

Aamulehti

Santalahden satamassa on käynnissä uponneen aluksen nostotyöt. Tampereen kaupungin satamavastaava Tuomas Salovaara kertoo, että kyseessä on yli 10 metrinen metallinen alus. Salovaaran mukaan alus on talven aikana uponnut jäihin.

”Totta kai se aiheuttaa harmia. Alus on kokonaan pinnan alla, ja se on juuri siinä laiturin päässä.”

Ympäristöriskin vuoksi alus on nostotyön ajaksi ympäröity öljypuomeilla. Salovaaran tietojen mukaan aluksessa ei pitäisi olla vaarallisia aineita, vaan sen tankit on aikaisemmin pesty ja tyhjennetty.

”Pientä öljykalvoa siitä on muodostunut, ilmeisesti voiteluöljystä tai muusta. Ei mitään vakavaa”, Salovaara selventää.

Hän kertoo, että nostoa on viety eteenpäin yhdessä kaupungin ympäristövalvonnan kanssa.

”Santalahden satama on pohjavesialueen rajalla, joten olemme erityisen tarkkoja, että sitä ei synny mitään vahinkoa. ”

Omistajaa ei tavoitettu

Nostotyötä hoitavat satamatoimiston kunnossapitourakoitsija sekä pelastuslaitos.

”Sukeltajat kävivät viikolla laittamassa aluksen alle liinat, jotka nyt vaihdetaan ketjuihin ja sitten nostetaan. Ponttonien avulla alus nostetaan kellumaan ja siirretään se nostolaiturin viereen. Tämä olisi ainakin tarkoitus.”

Salovaara kertoo, että aluksen omistajuudessa on epäselvyyksiä eikä nykyistä omistajaa ole vielä tavoitettu.

”Kun ympäristövahinkoriski on niin ryhdymme heti toimiin. Se tulee yleensä omistajalle aika kalliiksi.”

”Lähtökohtaisesti omistaja, joka veneen on aikanaan kaupungin satamaan tuonut ja venepaikan ottanut, on siitä vastuussa.”

Mikäli aluksen nykyistä omistajaa ei löydetä, se myydään huutokaupassa löytötavarana.

Ponttonien avulla alus nostetaan ensin kellumaan ja sen jälkeen se siirretään nostolaiturin vierelle.

Useampia tapauksia

Salovaara kertoo, että yleensä muutamia veneitä jää aina talveksi jäihin, ja niistä laitetaan omistajille huomautuksia.

”Ne usein uppoavat keväällä, vaikka olisivat talven jäissä pärjänneetkin. Meidän ei ole järkevää eikä mahdollista hoidella tällaisia ihmisten laiminlyöntejä verorahoilla.”

Satamavastaavan mukaan parhaiten vahingot vältettäisiin nostamalla veneet maihin syksyllä sekä tekemällä niille tarpeelliset huollot ja tarkistukset tuolloin.

”Tälläkin viikolla on ollut useampia tapauksia, joissa pienempiä veneitä on mennyt pohjaan.”