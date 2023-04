Näin Tampere palkitsee Tapparan kultajoukkueen

Tampereen kaupunki kattaa juhlien puhtaanapitoon ja turvallisuuteen liittyviä kuluja.

Aamulehti

Tampereen kaupunki palkitsee Tapparan Suomen mestaruudesta osallistumalla joukkueen kultajuhlan kustannuksiin enintään 17 000 eurolla. Summalla katetaan tapahtuman turvallisuuteen ja puhtaanapitoon liittyviä kuluja. Tappara voitti jääkiekon miesten Suomenmestaruuden torstai-iltana Nokia-areenalla Pelicansia vastaan käydyssä trilleriottelussa.

Kaupungin hallituksen palkitsemisperiaatteiden mukaisesti SM-joukkuemestaruudesta palkitaan 10 000 euron suuruisella tai kaupunginhallituksen harkinnan mukaisella tunnustuspalkinnolla.

Tapparan stipendirahat kuitenkin ohjataan joukkueen toiveiden mukaisesti avoimen yleisötilaisuuden järjestämiseen. Tapparan mestaruusjuhlia vietetään lauantaina Hakametsän parkkialueella. Muista juhlan kustannuksista vastaa Tappara.

Kaupunginhallituksen vuoden 2023 vuosisuunnitelmassa on varattu 150 000 euroa käytettäväksi kaupunginhallituksen vapaan harkinnan mukaan. Summasta on käytetty 48 000 euroa, joten jäljellä on 102 000 euroa.

Vuonna 2022 Tappara palkittiin vastaavalla tavalla jääkiekon miesten Suomen mestaruudesta.