Kiistelty Pyynikintorin kaava on nyt tulossa päätöksentekoon – Näin ehdotus on muuttunut

Tampereen Pyynikintorin ja taidemuseon alueen asemakaava on etenemässä. Uudisrakentamista on tarkoitus kompensoida viheralueita lisäämällä. Pyynikintorin eteläosaan on nyt tehty merkintä alueesta, joka on rakennettava ja istutettava viihtyisäksi ulko-oleskelualueeksi.