Tampereen kirkkoneuvosto päätti: Kalevan kirkon seinään saa heijastaa sateenkaaren – sateenkaariliputus ei ole mahdollinen

Tampereen seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että sateenkaaren heijastaminen Kalevan kirkon seinään sallitaan homo- ja transfobian vastaisena päivänä 17. toukokuuta ja ihmisoikeuksien päivänä 10. joulukuuta.

Sateenkaarilippu on monimuotoisuuden ja tasa-arvon symboli. Se liehui Nokia Pridessä 16. heinäkuuta 2022.

Aamulehti

Tampereen seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto sallii sateenkaaren heijastamisen Kalevan kirkon seinään kahtena päivänä. Sateenkaarella halutaan ilmaista tukea sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille.

Sateenkaaren heijastaminen Kalevan kirkon seinään sallitaan homo- ja transfobian vastaisena päivänä 17. toukokuuta ja ihmisoikeuksien päivänä 10. joulukuuta. Päätös tehtiin kirkkoneuvoston kokouksessa torstaina.

Sen sijaan aloitetta kaikkien seurakuntien kiinteistöjen sateenkaariliputuksesta ei ollut yhteisen kirkkoneuvoston mielestä mahdollista toteuttaa sellaisenaan. Seurakunnille suositellaan liputusta Suomen lipulla 17. toukokuuta ja 10. joulukuuta.

”Eivät sovellu tukeen”

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolustaminen on yhtymäjohtaja Tapani Rantalan mukaan erittäin tärkeä aihe, mutta toteuttamiseen liittyy haasteita. Hän sanoo, että seurakunnilla ei ole keskusta-alueella lipputankoja, ja lipputangollisissa kiinteistöissä liputus on varattu Suomen lipulle tai viirille.

Esityksen sateenkariliputuksesta tehnyt Petri Solja sanoo seurakuntien tiedotteessa, että huolimatta myönteisestä kehityksestä sateenkaari-ihmisten asema on uskonnollisissa yhteisöissä usein edelleen tukala. Hänen mielestään on aika näyttää, että jokainen ihminen hyväksytään kirkossa juuri sellaisena kuin on ja että kaikki ovat tervetulleita kirkkoon taustastaan riippumatta.