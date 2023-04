Citymarketia remontoidaan 2,5 miljoonalla eurolla Tampereella – Kauppiaalla koko omaisuus pelissä

Kauppias Mikko Salmia kertoo, että remontilla halutaan parantaa sekä asiakaskokemusta että energiatehokkuutta.

Aamulehti

Tampereen Linnainmaan Citymarket on ollut remontissa tammikuusta saakka. Kysyimme kauppiaalta, miten remontti on edennyt.

”Hyvällä mallilla ollaan. Meillä on asennettu jo uudet kylmälaitteet, uusi palvelulinjasto on valmis, ja eilen keskiviikkona aukesi uusi lounaskahvila, josta saa arkipäivisin lounasta”, kertoo kauppias Mikko Salmia.

Salmian mukaan kuivatuotehyllyjen vaihto uusiin sekä pakasteosasto ovat vielä kesken, mutta arvelee niidenkin valmistuvan muutaman viikon sisällä.

Kiinteistössä on tehty remonttia laajemminkin, eikä remontti ole koskenut vain Citymarkettia. Salmia kertoo, että esimerkiksi kiinteistön lämmöntalteenottojärjestemiä on parannettu, ja sekä kiinteistön että Citymarketin tavoitteena on energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys.

Uudet kylmälaitteet ovat ovellisia, jolloin ne kuluttavat vähemmän energiaa. Laitteiden uusimisella saavutetaan huomattavaa säästöä myös sähkölaskuissa.

”Taustalla on kunnianhimoinen ilmastotavoite, joka koskee myös kauppaa, ja energiatehokkuus on keskiössä. Energiaa saadaan säästettyä myös vaihtamalla LED-automaattivalaistus”, hän kertoo.

Salmia kertoo remontin pysyneen hyvin aikataulussa ja uskoo, että kesäkuun alkupuolella kaiken pitäisi olla valmista. Mutta miten hyvin remontti on pysynyt budjetissa?

”Hyvin olemme pysyneet budjetissa. Kokonaiskustannukset tulevat olemaan 2,5 miljoonan euron kieppeillä. Kaikki on pelissä, mitä 2005 alkaneella uralla on kertynyt ja uudet lainat päälle. Tämä on henkilökohtaisestikin iso juttu”, Salmia sanoo.

Asiakastyytyväisyyteen halutaan panostaa

Salmian mukaan elintarvikkeiden osuus kaupasta tulee laajenemaan muutamalla sadalla neliöllä, ja kauppaa halutaan avartaa ja tehdä sijoittelusta selkeämpää asiakasmukavuuden parantamiseksi.

”Meille on myös tulossa oma myymäläleipomo Juuri, joka aloittelee toukokuun puolivälissä. Asiakkaat ovat aina arvostaneet perinteistä liha- ja kalatiskiä, joten olemme tuoneet uutena myös oman kalasavustamon.”

Remontti on kauppiaan mukaan näkynyt jonkun verran myynnissä, mutta asiakkailta on tullut pääasiassa positiivista palautetta.

”Olen kiitollinen asiakkaiden antamasta positiivisesta palautteesta ja tsempeistä. Suurin osa on fiiliksissä uudistuksista, vaikka pahimmassa vaiheessa tavaroita ja hyllyjä siirrellessä kaupassa ei ole ollut kovin helppoa asioida.”

Salmia kertoo, että myös tuotevalikoima tulee laajentumaan, ja esimerkiksi gluteenittomille tuotteille tulee lisää tilaa.