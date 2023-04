Main ContentPlaceholder

Tampereen kovaa vauhtia hehkutetaan, mutta kaupungista paljastuu nyt paljon sellaista, joka ei kestä päivänvaloa – Tästä syystä se on iso ongelma

Tampereen taloudellisessa nousussa huomattavaa on se, että kehitys kulkee julkisen sektorin liekanarussa. Julkisen sektorin toiminnan on oltava läpinäkyvää ja sen vallan kasvulla on oltava rajat.

Aamulehti Tampereella meni lujaa 1960-luvulla. Maaltapako toi uusia asukkaita ja teollisuus kukoisti. Rahaa riitti ja uutta rakennettiin. Tampereelle nousi Suomen ensimmäinen jäähalli ja yliopisto aloitti. Vanhaa rakennuskantaa revittiin uuden tieltä. Harvinainen ja arkkitehtonisesti yhtenäinen kaupunkikeskusta tuhottiin.