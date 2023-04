Tällainen on erikoisella tavalla nimetty uusi asuinalue Tampereella

Tampereen kaupunki suunnittelee Medi-Parkin alueen rakentamista samanaikaisesti Alasjärven länsiosan asuinalueen kanssa. Uusille alueille tulee yhteensä 9 000 asukasta.

Tampere suunnittelee uutta asuinaluetta Kaupin kampuksen jatkoksi. Kaupin itäpuolelle tulee Medi-Parkin asuin- ja liikekortteleiden alue.

Linnainmaan suuntaan jatkuvan raitiotieradan varrelle Medi-Parkin alueelle tulee koteja 2 500 asukkaalle. Asemakaava tuo alueelle myös noin 440 työpaikkaa.

Kaupin kampuksen laajennusosasta on puhuttu jo 2000-luvulla, kertoo projektiarkkitehti Vesa Kinttula Medi-Parkin alueen nimestä.

"Ajatus on ollut, että tämä olisi lääketieteen toimintoihin keskittyvää työpaikka-aluetta”, kertoo Kinttula.

Lähemmäs sairaalaa ehti Kaupin kampuksen asemakaavalla tulla paljon rakennusoikeutta. Medi-Parkin työpaikka-alueella ei Kinttulan mukaan ole siten enää yhtä suurta kysyntää.

Teiskontien ja uuden kadun välialueella on meluvaikutuksia, joten työpaikkakorttelit tulevat lähemmäs Teiskontietä ja asumista saarekkeisiin Tenniskadun pohjoispuolelle. Asuntokorttelit tulevat Kaupin metsän puolelle nuoremman puuston kohdalle.

”Saamme sinne Tenniskadun ratikkapysäkin kannalta tarvittavan asukasmäärän”, Kinttula kertoo.

Tenniskadun nimi muuttuu Lääkärinkaduksi.

Medi-Parkin kaavaehdotus on tavoitteena saada nähtäville keväällä 2024. Jos valituksia ei tule, ratikkakatua päästään rakentamaan vuonna 2025.

Teiskontien varteen

Kaupunki suunnittelee Medi-Parkin rakentamista samanaikaisesti Alasjärven länsiosan asuinalueen kanssa. Alueille tulee vuoteen 2040 mennessä yhteensä noin 9 000 asukasta.

Niistä tulee uusi työpaikka- ja asuinalue Teiskontien varrelle Kaupin ja Niihaman kaupunginosiin. Uusi alue syntyy noin kahden kilometrin matkalle raitiotien varteen.

Mikä? Medi-Park Suunnittelualue on Kaupissa Teiskontien pohjoispuolella Arvo Ylpön kadun ja Tenniskeskuksen välillä. Alue on noin 36,8 hehtaarin suuruinen. Rakennusoikeutta noin 193 310 kerrosneliömetriä, josta kerrostalotonteille noin 106 600 kerrosneliömetriä. Palveluasunnoille varataan 4 500 ja työpaikkojen toiminnoille noin 63 600 kerrosneliömetriä. Pysäköintitaloille varataan noin 18 600 kerrosneliömetriä, urheiluhallille 9 000 sekä keskustatoimintojen korttelialueelle 22 400 kerrosneliömetriä. Yleisötilaisuus suunnitelmista 16.5. kello 17–19 Kaupin Kampuksen Arvo-rakennuksessa. Medi-Parkin asemakaavan valmisteluvaiheen aineistot ovat nähtävillä 27.4.–25.5.

Medi-Parkin kaava-alue rajautuu eteläpuolelta Teiskontiehen, itäpuolelta Toimelantiehen ja länsipuolelta Arvo Ylpön katuun. Alue on noin 36,8 hehtaarin kokoinen.

Uusi urheiluhalli

Medi-Parkiin on suunniteltu asuntokortteleiden lisäksi lääketieteen tutkimusta, kehitystä sekä palvelu- ja tuotantotoimintaa. Alueelle on tulossa myös urheiluhalli.

Asemakaavassa on mukana uusi länsi-itäsuuntainen kokoojakatu, katuraitiotie sekä Tenniskadun raitiotiepysäkki asuinalueen itäpäähän.

Kaavassa syntyy rakennusoikeutta noin 193 000 kerrosneliömetriä. Alueelle ei tule omakotitaloja. Valtaosa kaava-alueen pinta-alasta jää viheralueeksi.

Havainnekuvassa näkymä Tenniskadun ratikkapysäkin aukiolta. Kaavasuunnitelman mukaan valmiilla keskusaukiolla näkyvät Kaupin luonnon metsäiset teemat.

Havainnekuvassa näkymä suunnitellun Medi-Parkin asuinkorttelin pihalta. Kortteleiden reunoilla on tavoite liittää ne mahdollisimman saumattomasti ympäröivään metsäluontoon.

Uusi asuin- ja liikekortteleiden alue rakentuu saarekemaisista suurkortteleista alueen pääkadun, Tenniskadun varrella. Kortteleiden väliin ja niiden ympärille jää erilaisia viher- ja virkistysyhteyksiä.

Yleisötilaisuus

Uusia asuntokortteleita ja korttelin osia on suunnitteilla kolme. Liike- ja toimistorakennuksia terveydenhuollon tutkimus-, opetus- ja tuotantotiloiksi tulee kaksi korttelia.

Alueen itäpäähän Tenniskeskuksen lähelle on tulossa keskustakortteli, jossa on Tenniskadun raitiotiepysäkki. Keskustakorttelin tuntumaan on varaus urheiluhallin rakentamiselle Toimelankadun varrelle.

Kaupunki esittelee Medi-Parkin suunnitelmia yleisötilaisuudessa tiistaina 16.5. kello 17–19 Kaupin Kampuksen Arvo-rakennuksessa. Tilaisuudessa esitellään myös Alasjärven länsipuolen asemakaavan ja Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien valmisteluaineistoja.

Alasjärven kaavaluonnos on tulossa julki syksyllä.