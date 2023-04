49 miljoonan euron urakka: Tampereen virastotalon remontti ja laajennusosan rakentaminen alkavat

Tampereen virastotalon peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on saatu päätökseen ja toteutus alkaa toukokuun alussa. Urakan hinta nousi alkuperäisestä suunnitelmasta miljoonalla eurolla, ja on nyt 49 miljoonaa euroa.

Aamulehti

Tampereen kaupunki ja rakennusyhtiö YIT allekirjoittivat sopimuksen virastotalon peruskorjauksen ja laajennuksen toteuttamisesta. Rakennustyöt alkavat toukokuun alussa. Urakka maksaa 49 miljoonaa euroa. Kaupunki ja YIT kertoivat asiasta tiedotteessaan.

Puutarhakadun puolella sijaitseva matala osa puretaan, ja sen tilalle rakennetaan viisikerroksinen uudisrakennus. Vanhan kiinteistön eteläinen ja pohjoinen osa peruskorjataan.

Virastotalo toimii kolmen vuoden kuluttua noin 900 työntekijän toimistona ja luottamuselimien kokoustilana. Valtuustosalin paikka säilyy viidennessä kerroksessa.

Talon katutason kerros aiotaan avata kaupunkilaisille. Kun peruskorjaus on valmistunut, katutason kerrokseen muuttavat palvelupiste, ravintola ja näyttelytilat. Katutasosta pääsee kulkemaan myös toisen kerroksen kokous- ja koulutuskeskukseen.

Rakentamissuunnitelmassa on huomioitu esteettömät ja selkeät kulkureitit. Tilojen monikäyttöisyyteen, muunneltavuuteen sekä järjestelmien ja laitteiden energiatehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Virastotalon on suunnitellut Aarne Ervi. Kiinteistö on suojeltu. Se on valmistunut kahdessa osassa vuosina 1967 ja 1975.

Virastotalossa on myös paljon taideteoksia, joita on siirretty suojaan rakentamisen ajaksi. Keramiikkataiteilija Birger Kaipiaisen suurikokoinen teos, vuonna 1967 Montrealin maailmannäyttelyyn valmistunut Orvokkimeri, on päädytty suojaamaan ja jättämään kiinteistöön remontin ajaksi.