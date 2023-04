Tällaisia kutsuja tamperelainen valtuutettu saa: ”Arvo oli yli 270 euroa” – Vapaakorttivyyhti poiki valtuustoaloitteen

Tampereen kaupungin ilmi tulleet erikoiset vapaakorttikäytännöt saivat valtuutetun jättämään valtuustoaloitteen käytettyjen etuuksien kirjaamisesta.

Tampereen kaupungin vapaakorttikäytäntö on poikinut valtuustoaloitteen.

Perussuomalaisten Antti Moisander kertoo jättäneensä valtuutettujen ilmoitusvelvollisuutta koskevan valtuustoaloitteen osaltaan nyt, kun päättäjille jopa vuosikymmenien ajan lähetetyt vapaakortit ovat nousseet keskusteluun.

Tarkemmin valtuustoaloite koskee valtuutettujen ilmoitusvelvollisuutta hyödynnetyistä eduista. Hän sanoo, että oleellista ei ole se, kuinka paljon kukakin kutsuja saa, vaan se, kuinka paljon ja minkä arvosta minkäkin tahojen tarjoamia etuja käyttää.

Moisander sanoo, että ilmoitettavia käytettyjä etuja tulisi olla esimerkiksi teatteriesitykset ja Nokia-areenan tapahtumat, joihin on osallistunut kutsuttuna.

Myös Moisander on saanut kutsuja näihin tapahtumiin. Hän sanoo, että esimerkiksi viime kevään jääkiekon MM-kilpailuiden pienempiin peleihin kutsuja tuli joitakin.

Iso määrä kutsuja

Valtuustoaloite ei ole toistaiseksi saanut suurta kannatusta, ja sen on Moisanderin lisäksi allekirjoittanut yhteensä yhdeksän henkilöä perussuomalaisten ja vasemmistoliiton riveistä. Moisander sanoo, että aloite kuitenkin todennäköisesti keräsi enemmän nimiä nyt kuin se olisi kerännyt ennen vapaakorttikohua.

Moisanderin puoluetoveri Joonas Kiviranta on yksi valtuustoaloitteen allekirjoittaneista. Hän kertoo, että vapaakorttien ongelmallisuuden tultua ilmi, hän laittoi riviin myös eri tahojen lähettämät kutsut. Ensimmäisen kauden valtuutettu kertoo, että sähköpostista löytyi noin kolmekymmentä kutsua laidasta laitaan.

Osassa rahallinen arvo on ollut pieni tai olematon, mutta joukossa on ollut myös sellaisia kutsuja, jotka ovat arvoltaan herättäneet kysymyksiä. Myös yksittäisen tahon useampi kutsu on pistänyt Kivirannan silmään.

Kiviranta sanoo, että useampi kutsu on tullut kulttuuritaholta, joka saa Tampereen kaupungin rahoitusta.

Valtuustoaloite tueksi

Kiviranta kertoo saaneensa valtuustokauden alussa ohjeistusta siihen, millaisia etuuksia ei kannata ottaa vastaan ja mitkä ovat sellaisia, jotka voivat asettaa riippumattomuuden kyseenalaiseksi.

Tarkemmalle määrittelylle olisi hänen mukaansa tarvetta, sillä ohjeistus on ollut pintapuolinen eikä kovin tarkasti määritelty.

Kiviranta sanoo, että esimerkiksi hänelle viime vuonna lähetetyn vip-lippupaketin kohdalla tarkemmasta ohjeistuksesta olisi ollut hyötyä, vaikka hän ei lippua käyttänytkään.

”Jälkikäteen laskin, että minulle tarjotun vip-kutsun arvo oli yli 270 euroa. Se on mielestäni kohtuullisen arvokas yksittäinen tapahtuma.”

Kiviranta näkee, että nyt jätetty valtuustoaloite lisäisi avoimuutta ja auttaisi juuri tällaisten tapahtumien kohdalla miettimään tarkemmin sitä, onko osallistuminen järkevää.

