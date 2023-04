Kuvat: 400 vappupalloa ilahdutti Taysin lapsipotilaita – ”Kyllä tässä on ihan pala kurkussa ja tippa silmässä”

Ilmapallojen vieminen sairaalaan on Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n, Pirkanmaan Osuuskaupan ja Tuomi Logistiikan yhteinen vapputempaus, joka järjestetään nyt jo kuudetta kertaa.

Aamulehti

Näky on melkoinen, kun 400 ilmassa leijuvaa palloa on perjantaiaamuna täyttänyt Kalevan Prisman varastotilan käytävän. Pallot on jaoteltu nippuihin, joista jokaisessa on erilaisia kirjoista, elokuvista ja tv-sarjoista tuttuja hahmoja – mukana ovat esimerkiksi Lepakkomies, Hämähäkkimies, Paavo Pesusieni, Mikki Hiiri ja Pipsa Possu sekä erilaisia eläimiä pandoista hevosiin.

Pian pallot kuskataan Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin lapsipotilaille. Kyseessä on jo kuudetta kertaa järjestettävä Pirkanmaan Osuuskaupan, Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n ja Tuomi Logistiikan yhteinen tempaus, jolla pyritään tuomaan vapputunnelmaa sairaalassa vappua viettäville lapsille ja nuorille.

”Kun aina puhutaan, mistä tulee joulumieli, niin tästä tulee kyllä vappumieli”, toteaa pallot lahjoittaneen Pirkanmaan Osuuskaupan viestintäpäällikkö Viivi Pärssinen liikutellessaan palloja leveästi hymyillen.

Kalevan Prisman lastauslaiturin luona riittii perjantaina vilskettä ilmapallojen kanssa. Prisman työntekijä Laura Harju oli laskemassa, että palloja lähtee sairaalaan 400 kappaletta.

Mukana ilmapalloja lastaamassa olivat Tuomi Logistiikan Tero Mäenpää, joka kuljetti autoa, sekä Pirkanmaan Osuuskaupan viestintäpäällikkö Viivi Pärssinen ja Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi.

Kaikki pallot mahtuivat samalla kertaa auton kyytiin.

Jokainen potilas saa valita itselleen pallon

Vaikka pakettiauton takaosa alkaa käydä ahtaaksi, kaikki pallot saadaan lastattua kyytiin ja matka kohti Taysia voi alkaa. Tuomi Logistiikan Tero Mäenpäälle tämä vuosi on jo kolmas, kun hän on mukana vappupallojen kuljetuksessa.

”Kun päivittäisessä työssäni kohtaan lapsipotilaita toisenlaisissa merkeissä, niin nyt on mukavaa tuoda heille iloa.”

Hymyt ovat herkässä myös sairaalan työntekijöillä, kun Mäenpään kuljettama auto peruuttaa sairaalan pihaan ja he alkavat purkaa värikästä lastia. Ikkunoista pihalle kurkkii lapsia, jotka odottavat omien pallojen saamista. Menossa mukana on myös Hui Von Pulla -niminen sairaalaklovni, joka innostuu juoksemaan ilmapallot kädessään kierroksen piha-alueella ja vilkkutelemaan ikkunoiden takaa katsoville lapsille.

Yksi pallokuljetusta seuranneista potilaista on 11-vuotias Venla Toivonen. Hän tuijottaa hämmästyneenä, kun hänen huoneeseensa kannetaan parisenkymmentä erilaista palloa, joista hän saa valita mieleisensä. Valinta on lopulta helppo, kun Toivonen bongaa pallojoukosta Frozen-elokuvista tutun hymyilevän Olaf-lumiukon.

”Tämä on söpö”, hän perustelee valintaansa.

Sairaalassa yön ollut Toivonen kuuli ilmapallotempauksesta aamulla.

”Olin aika innoissani. Tuntuu hauskalta ja kivalta.”

Kaikki Taysin Lasten ja nuorten sairaalan potilaat saavat viikonloppuna oman vappupallon. Osastonhoitaja Satu Mäkelä oli perjantaiaamuna kuljettamassa palloja lapsille.

Sairaalaklovni Hui Von Pulla innostui kirmaamaan vappupallojen kanssa pitkin sairaalan pihaa.

Osastonhoitaja Satu Mäkelä kuljetti ilmapallonippua hissillä.

Lasten riemu herkistää

Vaikka yksi apinailmapallo puhkeaa kuljetettaessa palloja sairaalan käytävillä, lähes kaikki pallot on saatu ehjänä määränpäähänsä. Tänä vuonna lapsipotilaille jaettavia palloja on kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Kaikkia palloja ei jaeta heti, vaan ne jäävät odottamaan tulevia potilaita.

”Sen takia pallojen määrä on näin suuri, että niitä riittäisi koko tämän viikonlopun yli”, tapahtuman organisaattorin, Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi kertoo.

Pienten potilaiden riemun näkeminen herkistää Lohiniemen vuosi toisensa jälkeen.

”Kyllä tässä aina on ihan pala kurkussa ja tippa silmässä, kun sen näkee. Se on oikeasti tosi iso asia, että vappuviikonloppu, jolloin kaikilla on tosi kivaa, kuluu sairaalassa. On iso merkitys, että pallon saa täällä käteensä.”