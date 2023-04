Uudet yli 300 neliön nuorisotilat on tarkoitus avata Koskikeskuksen alakertaan jo tänä vuonna – rahoituksen kesto vielä auki

Toiminnan uusissa nuorisotiloissa on tarkoitus alkaa vielä tämän vuoden aikana. Tiloihin rekrytoidaan neljä työntekijää.

Uudet nuorisotilat on tarkoitus avata aivan ydinkeskustaan Koskikeskuksen alakertaan. Kauppakeskus kuvattu heinäkuussa 2021.

Sopiva tila Tampereen keskustaan tuleville uusille nuorisotiloille on löytynyt Koskikeskuksen alakerrasta. Tampereen nuorisopalvelujohtaja Jukka Etu-Seppälä kertoo, että kaupungin kiinteistötoimi neuvottelee parhaillaan tilojen vuokrasopimuksesta kauppakeskuksen kanssa. Otavalan tunnelissa sijaitseva 330-neliöinen tila on aikaisemmin toiminut näyttelytilana.

Helmikuussa kaupunginvaltuusto myönsi talousarviomuutosten yhteydessä rahoituksen uusille nuorisotiloille vuodeksi 2023. Etu-Seppälän mukaan vuokrasopimusneuvotteluita hidastaa se, että päätöksiä rahoituksesta ei vielä sitä pidemmälle ole tehty.

”Neuvotteluissa on varmasti kyse myös siitä, millaiseksi ajaksi kaupunki pystyy tekemään sopimuksen eli sitoutumaan pyörittämään toimintaa pidemmälle kuin joulukuuhun.”

Etu-Seppälän mukaan vuokrasopimuksen allekirjoittaminen voi mennä kesäkuulle, jolloin selviää, minne kaupungin rahoja tulevina vuosina suunnataan.

”Lisätalousarvioesityksessä tuli tosi vahvasti ilmi, että tahtotilana on saada pysyvä tila. Mutta järjestelmä toimii niin, että vasta kesäkuussa on ensimmäinen kunnon istunto, jossa asiasta linjataan.”

Uusiin tiloihin on suunniteltu tulevan työntekijöitä neljän henkilötyövuoden verran. Rekrytoinnit aloitetaan, kun vuokrasopimus on tehty.

Nuoret saavat vaikuttaa

Yksi uusien tilojen tärkeimmistä kriteereistä on ollut riittävä koko. Tilaa tarvitaan sekä kokoontumiseen että yhdessä tekemiseen ja pienryhmätoimintaan. Kun vuokrasopimus saadaan tehtyä, tilat vaativat pientä remonttia, ennen kuin nuorisotila voi avata ovensa. Tarkoituksena on rakentaa pienet keittiötilat sekä pari asiakas-wc:tä. Uusissa tiloissa painotetaan erityisnuorisotyötä, jolla pyritään rauhoittamaan keskustan aluetta.

”Kokkaaminen ja pelaaminen ovat välineitä päästä keskusteluihin nuorten kanssa ja sitä kautta päästä tukemaan heitä kasvussa ja kehityksessä.”

Koska Otavalan tunneliin on myös erillinen sisäänkäynti, toiveissa on, että tilojen käyttäminen myös kauppakeskuksen aukioloaikojen ulkopuolella olisi mahdollista.

Etu-Seppälä toivoo, että toiminta uusissa tiloissa pääsee alkamaan vielä tämän vuoden puolella. Nuoret on jo nyt otettu vahvasti mukaan uusien tilojen suunnitteluun. Koskikeskuksessa järjestetyssä tapahtumassa nuorilta kysyttiin, millainen nuorisotilan pitäisi olla, ja mielipiteitä on kysytty myös nuorisotaloilla. Lisäksi yhdeksäsluokkalaisille suunnatuilla Vaikuta!-päivillä yhtenä tehtävä on ollut ideoida keskustan nuorisotilaa.

”Tuntuisi absurdilta, että vain me aikuiset suunnittelisimme tätä. Tätä tehdään nuorille ja nuorten kanssa, joten ilman muuta nuoret ovat isossa roolissa.”