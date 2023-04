Suomen kiinnostavin kaupunki ylittää pian 250 000 asukkaan merkkipaalun. Aamulehti kysyy nyt tuoreilta muuttajilta ajatuksia ja kokemuksia elämästä kaupungista.

Aamulehti

Tampere on juuri nyt Suomen ylivoimaisesti kuumin kaupunki. Se on äänestetty vuosi toisensa perään koko maan vetovoimaisimmaksi asuinpaikaksi lukuisissa eri kyselyissä.

Tampere on myös pysytellyt muuttotilastoissa Suomen ykkösenä viime vuodet, etenkin kun mitataan maan sisäistä muuttoa. Kaupungin nopea uudistuminen ratikoineen ja jättiareenoineen herättää ihailua kaikkialla Suomessa – ja kateutta Turussa. Tamperetta on hehketettu niin Kauppalehdessä ja Helsingin Sanomien Visiossa kuin The Timesissa ja The Financial Timesissa.

Tampereen väkiluku ohittaa pian 250 000 asukkaan rajapyykin. Tuoreimmat tilastot väkiluvusta ilmestyivät torstaina 27. huhtikuuta ja silloin asukkaita oli 249 980.

Tulevan merkkipaalun kunniaksi Aamulehti käynnistää juttusarjan nimeltä Tampere haltuun. Kerromme, mikä tekee kaupungista niin upean ja mitä täällä kannattaa tehdä.

Mutta mikä saa tuhannet uudet asukkaat muuttamaan Tampereelle joka vuosi? Tähän etsimme nyt vastausta kyselyllä. Jos olet muuttanut kaupunkiin hiljattain, esimerkiksi vuoden tai kahden sisään, kerro meille kokemuksistasi ja ajatuksistasi.

Aamulehti julkaisee kyselyn vastauksista useita juttuja myöhemmin keväällä ja kesällä.