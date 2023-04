Varhaiskasvatuksessa tulee huutava pula ammattilaisista muutamassa vuodessa. Tampereella tilanne ei ole vielä niin paha kuin pääkaupunkiseudulla.

Tampere tarvitsee noin 560 koulutettua varhaiskasvatuksen ammattilaista lisää vuoteen 2030 mennessä, arvioi Tampereen kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus.

Rasimuksen mukaan vuoteen 2030 mennessä Tampereelle tarvittaisiin koulutusvaatimusten muutosten vuoksi melkein 400 ammattilaista. Kun eläköitymiset ja mahdolliset irtisanoutumiset arvioidaan mukaan, lukema kasvaa hänen mukaansa noin 560:een.

Rasimus kertoi arvionsa Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteisessä tiedotteessa.

Pulaa suurissa kaupungeissa

Varhaiskasvatuksen henkilöstö käy vähiin suurissa suomalaisissa kaupungeissa. Vuoteen 2030 mennessä tarvittaisiin 9 000 uutta koulutettua alan ammattilaista.

Suurin puute työvoimasta on pääkaupunkiseudulla. Puuttuvien työntekijöiden määrästä yli 6 000 on pääkaupunkiseudun piikissä. Loput jää muille suurille kaupungeille.

Työvoimapula kertyy kolmea kautta. Ensimmäinen vaikuttava tekijä on varhaiskasvatuslain muutos. Vuonna 2018 voimaan tulleen lain mukaan päiväkodeissa on vuonna 2030 oltava kahdella kolmasosalla henkilökunnasta varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. Näistä vähintään puolella on oltava varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuuteen vaaditaan vähintään kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Nykyisin ryhmässä tulee olla kaksi lastenhoitajaa ja yksi korkeammin koulutettu varhaiskasvatuksen opettaja. Myös päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimukset muuttuvat. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ei enää riitä. Johtajalta vaaditaan jatkossa kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tehtävään, riittävää johtamistaitoa sekä vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto.

Puutetta syntyy vaatimusten muutosten lisäksi siksi, että työvoimaa siirtyy eläkkeelle ja lyhytaikaisia sijaistuksia tarvitaan esimerkiksi sairaustapausten vuoksi.

Tampereella tilanne ei ole pahin

Varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus kertoo, että Tampere on pärjännyt vielä hyvin, kun vakituisiin lastenhoitajan tehtäviin on etsitty koulutettua työvoimaa. Opettajia on hänen mukaansa jo entistä vähemmän tarjolla.

Pääkaupunkiseudulla nämäkään täytöt eivät enää ole sujuneet toivotusti. Jo nyt suurista kaupungeista puuttuu yhteensä yli 2 600 varhaiskasvatuksen opettajaa ja sosionomia.

Rasimus kertoo, että varhaiskasvatuksen työvoimapula näkyy Tampereella, kun sijaistuksia yritetään tehdä. ”Ei ole riittävästi kelpoisia opettajia ja sosionomeja.” Lyhytaikaisia muutaman päivän paikkauksia on hyvin vaikeaa saada hoidettua.

Rasimus kertoo, että Tampere aloitti jo pari vuotta sitten rekrytoinneissaan sopeutumisen tulevaan. ”Sillä laillahan kunnat eivät voi toimia, että me jätettäisiin se 2028 tai 2029 vuosille, koska tällaista määrää henkilöstöä ei kertarekrytoinnissa löydetä”, hän kertoo. Rasimus olettaa, että varhaiskasvatuksen laatu on varassa heikentyä, jos työvoimapulaa ei saada hoidettua.