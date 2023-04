Valtuusto hyväksyi ratikan jatkon suunnittelun Pirkkalaan – Valtuusto kantoi huolta muiden ajoneuvojen liikenteen sujuvuudesta

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti tänään ratikan hankesuunnitelman toteuttamisesta. Rakentamispäätös tehdään vuonna 2024.

Tampereen kaupunginvaltuusto valtuutti Tampereen Raitiotie Oy:n toteuttamaan hankesuunnitelman mukaista raitiohanketta maanantaina kokouksessaan. Linnainmaalta Pirkkalaan suunniteltu raitiolinjan hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa huhtikuun alussa.

Hankkeen kehitysvaihe alkaa välittömästi. Rakentamispäätöksen ajankohta olisi lokakuussa 2024. Liikennöinti voisi alkaa uusilla osuuksilla tammikuussa 2029.

Kehitysvaiheen kustannusarvio raitiotien jatkamiseen on 13,5 miljoonaa euroa, josta Tampereen osuus on noin 8,5 miljoonaa ja Pirkkalan noin 5 miljoonaa euroa. Arvio ei sisällä valtiolta haettavaa 30 prosentin tukea, joka on radan rakentamisen edellytys. Suunnitelma pitää sisällään 13,6 kilometriä uusia rataosuuksia ja 15 uutta pysäkkiparia.

Suurin osa puheenvuoroista puolesta

Ratikan laajentuminen herätti runsaasti keskustelua valtuuston maanantaisessa kokouksessa. Valtuutettujen puheenvuorot olivat ensisijaisesti ratikan laajentamisen puolesta puhuvia. Laajentumista kannattavissa puheenvuoroissa korostuivat joukkoliikenteen kehittämisen välttämättömyys kasvavassa ja laajentuvassa kaupungissa.

Myös ratikan imagolliset hyödyt kaupungille sekä kaupunkilaisten tyytyväisyys ratikkaan korostuivat puheenvuoroissa. Muun muassa Sdp:n Johanna Loukaskorpi korosti ratikan laajentamisen tarpeellisuutta ratkaisuna ruuhkautuneisiin bussivuoroihin Härmälän suunnalta.

”Tehtävänä on kehittää parempaa joukkoliikennettä kaikkialla Pirkanmaalla. Tavoitteena että yhä useampi saisi asua raiteiden varrella,” vihreiden Iiris Suomela totesi puheenvuorossaan.

Sujuvuus puhutti

Keskustelua herätti myös muiden ajoneuvojen sujuvan liikennöinnin takaaminen ratikan uusilla kulkureiteillä. Myös pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) esitti kokouksessa ponsiesityksen, jossa vetosi muun muassa henkilöautojen liikennöinnin edellytysten turvaamiseen. Myös muun joukkoliikenteen sujuva toiminta haluttiin turvata.

Valtuusto edellyttää myös lisäämässään ponnessa, että Hatanpään valtatien toteutukseen etsitään suunnitteluratkaisuja, joilla sen rooli alueellisena kokoojakatuna ja väylänä keskustaan säilyy. Linnainmaan joukkoliikenneterminaalin toteutuksessa tutkitaan ratkaisuja, jolla voidaan varmistaa henkilöautoliikenteen sujuvuus Mäentasenkadulla ja varmistaa terminaalin toimivuus.

”Liikennesuunnittelijana vierastan, että ratikka on nostettu muun liikennejärjestelmän yläpuolelle”, kokoomuksen Matti Höyssä totesi.

”Nyt kun jatkosuunnitelmia tehdään siitä etuoikeudesta luovuttaisiin ruuhka-aikoina. Siellä saattaa olla pitkiäkin odotusaikoja, koska ratikka sotkee liikennevalojen kierron. ”

Valtuusto käsittelee kokouksessaan myös Tampereen strategian päivitystä, Viinikankadun poliisin ja pelastuslaitoksen toimitilojen asemakaavan hyväksymistä ja valtuustoaloitteita.

Valtuusto kokoontui ensimmäistä kertaa Tampere-talolla, sillä varsinainen valtuustosali ei ole käytössä keskusviraston peruskorjauksen vuoksi.