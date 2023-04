Vesistössä kuljetettaessa ja varastoitaessa putket merkitään selkeästi poijuin ja valoin.

Sulkavuoren uuden keskuspuhdistamon kahden putkiosuuden rakennustyöt ovat käynnistyneet Tampereen Hatanpäällä ja Vihilahdessa. Työn alla ovat purkuputki Pyhäjärveen ja Vihilahden alittava siirtoviemäriosuus.

Puhdistettu vesi johdetaan Sulkavuoresta ensin purkutunnelia pitkin Vihilahden purkukuilulle, ja siitä edelleen nyt rakennettavaa purkuputkea pitkin Pyhäjärveen. Tehokkaan puhdistusprosessin jälkeen järveen johdettava vesi on hyvälaatuista, eikä siinä ole haitallisia mikrobeja. Raja-arvot on määritelty ympäristöluvassa, mutta keskuspuhdistamo on asettanut itselleen niitäkin tiukemmat puhdistustavoitteet.

Purkuputki on 1,7 kilometrin pituinen, ja sen sisähalkaisija on kaksi metriä. Asennettava putki hitsataan maalla noin 240 metriä pitkiksi putkiletkoiksi ja kuljetetaan vesistössä asennuskohteeseen. Vesistössä kuljetettaessa ja varastoitaessa putket merkitään selkeästi poijuin ja valoin.

Työmaa-alueet näkyvät kartassa. Putkilinjat on merkitty harmaalla katkoviivalla.

Verhon suojassa

Putken asentamista varten vesistössä tehdään ruoppaustöitä. Ruoppausta ja putken asentamista varten veteen asennetaan suojaverho, joka estää samentuman leviämisen työalueen ulkopuolelle.

Purkuputken rakennustoimien vaikutusta vesistöön, veden laatuun sekä kaloihin kertyviin haitta-ainepitoisuuksiin tarkkaillaan lupaehtojen edellyttämällä tavalla. Tarkkailuohjelman mukaisesti näytteitä on otettu jo ennen töiden aloitusta.

Toinen putkiosuus, pituudeltaan noin 150 metriä, rakennetaan Vihilahden alitse. Se on viimeinen osuus Viinikanlahden pumppaamon ja Vihilahden tuloviemäritunnelin välistä siirtoviemärikokonaisuutta. Viinikanlahden pumppaamon kautta johdetaan Sulkavuoreen itäisen Tampereen ja Kangasalan jätevedet, jotka nykyisin käsitellään Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolla. Myös tämän putkiosuuden rakennustöitä varten asennetaan suojaverho. Töiden vaikutuksia vesistöön tarkkaillaan lupaehtojen edellyttämällä tavalla.

Kun nämä kaksi urakkaa saadaan valmiiksi, kaikki keskuspuhdistamo-hankkeen siirtoviemärit ovat valmiita.