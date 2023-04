Tampereen kaupunki palkkasi uuden muutosjohtajan laittamatta paikkaa hakuun julkisesti – Näin henkilöstöjohtaja perustelee ratkaisua

Tampereen kaupungin digitaalisen transformaation muutosjohtajan tehtävään palkattiin Aleksi Kopponen. Määräaikaista tehtävää ei laitettu julkisesti hakuun. Henkilöstöjohtajan mukaan rekrytoinnissa toimittiin asianmukaisesti.

Tampereen kaupunki palkkasi uuteen digitaalisen transformaation muutosjohtajan tehtävään Aleksi Kopposen. Työpaikkaa ei laitettu hakuun organisaation sisäisesti tai ulkoisesti, vaan Kopponen palkattiin tehtävään suoraan. Kyseessä on määräaikainen tehtävä, joka alkoi maaliskuussa 2023 ja kestää elokuun loppuun vuoteen 2025 asti. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Tivi.

Tivi-lehdessä kerrotaan, että muutosjohtajan tehtävä on osa Tampereen kaupungin Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelmaa.

Älykaupunki kaupunkilaisille -ohjelma liittyy tekoälyyn ja dataan. Tampereen kaupungin verkkosivuilla kerrotaan, että kehitysohjelman tavoitteena on se, että Tampereella hyödynnetään nykyistä paremmin dataa ja tekoälyä eettisesti, turvallisesti ja ihmislähtöisesti. Ohjelma on alkanut vuonna 2021, ja se on käynnissä vuoteen 2025 asti.

Tivin artikkelin mukaan rekrytoinnista vastasi Tampereen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja Teppo Rantanen. Aamulehti pyysi haastattelua Rantaselta ja Tampereen konsernijohtaja Juha Yli-Rajalalta, mutta he vastasivat tekstiviestitse olemaan yhteydessä konsernihallinnon henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiseen.

Niina Pietikäinen vastasi Aamulehden kysymyksiin sähköpostilla. Hänen mukaansa rekrytoinnissa toimittiin asianmukaisesti.

Millä perusteella menettelytapaan päädyttiin? Miksei tehtävää laitettu julkisesti hakuun?

”Muutosjohtajan tehtävä on määräaikainen toimi eikä kyseessä ole virka. Toimen täyttäminen ei edellytä julkista hakumenettelyä, vaan toimi voidaan täyttää myös suoravalintaa käyttäen. Halusimme saada kyseiseen tehtävään nimenomaan Aleksi Kopposen.”

Miksi juuri Kopponen valittiin tehtävään?

”Tiedossamme oli, että Kopposella on vahvaa oman alansa sekä tehtävässä vaadittavaa arvokasta osaamista ja kokemusta. Hän on tehnyt jo aiemmin yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa muun muassa Aurora AI -työssä ja osoittanut erityisosaamistaan tässä yhteydessä. Aurora AI on kansainvälinen tekoälyohjelma, johon Tampere on osallistunut.”

Onko totta, että hän oli aiemmin hakenut kaupungilta tietohallintojohtajan paikkaa, mutta ei tullut valituksi tehtävään? Minkä takia muutosjohtajan tehtävään ei pyydetty uutta hakemusta?

”Kopponen haki tietohallintojohtajan virkaa, mutta ei tullut valituksi tuohon virkaan. Halusimme muutosjohtajan tehtävään nimenomaan Kopposen. Meillä oli tiedossamme hänen osaamisensa ja kyvykkyytensä ja arvioimme hänen sopivan erinomaisesti tehtävään. Olemme erittäin tyytyväisiä, että onnistuimme rekrytoimaan hänet muutosjohtajan tehtävään.”