Särkänniemi perehdyttää työntekijöitään palkattomasti yhden työpäivän verran – Miksi näin on? Aamulehti selvitti

Särkänniemen huvipuisto järjestää työntekijöilleen yhden palkattoman perehdytyspäivän, joka pidetään työsuhteen alussa. Perehdytyspäivä kestää enintään normaalin työpäivän verran eli 7,5 tuntia.

Nuorten keskuudessa yksi Tampereen suosituimmista kesätyöpaikoista on Särkänniemen huvipuisto. Kuva otettu heinäkuussa 2022.

Aamulehti

Tampereen yksi isoimmista nuoria kesäisin työllistävistä tahoista on Särkänniemen huvipuisto. Suosittu kesätyöpaikka ei kuitenkaan maksa työntekijöilleen palkkaa työsuhteen alussa pidettävästä perehdytyspäivästä. Käytäntö on alan työehtosopimuksen mukainen, mutta herättää silti kysymyksen, onko palkaton perehdytys eettinen tapa tutustuttaa etenkin vasta työelämässä aloittelevat nuoret työntekoon.

Miksi perehdytyspäivä järjestetään palkattomasti, Särkänniemen operatiivinen johtaja Tiia Ojansivu?

”Meidän työehtosopimuksessa sanotaan, että työsuhteessa, jonka on arvioitu kestävän vähintään kuukauden, alussa pidetään yksi palkaton ja maksimissaan 7,5 tuntia kestävä perehdytyspäivä. Työehtosopimuksen mukaan olemme siis toimineet, ja se koskee tietysti kaikkia alan työntekijöitä, ei ainoastaan sesonkityöntekijöitä.”

Palvelualojen ammattiliiton huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskevassa työehtosopimuksessa sanotaan, että työsuhteen alussa voi sekä kokoaikaisella että osa-aikaisella työntekijällä olla yksi palkaton perehdytyspäivä. Palkattoman perehdytyksen järjestäminen ei ole siis pakollista.

Ojansivun mukaan palkattoman perehdytyspäivän tarkka ajankohta voi vaihdella, mutta yleensä se pidetään työsuhteen alussa. Palkattoman perehdytyspäivän aikana käsitellään Särkänniemessä työskentelyä yleisellä tasolla, mutta tarkempi sisältö vaihtelee työtehtävästä riippuen.

”Palkaton perehdytys on yksi perehdytyspäivä niiden kaikkien lukuisten perehdytyspäivien joukossa. Minulle henkilökohtaisesti siitä ei ole tullut mainitsemista, ja se on meidän alan työehtosopimus tällä hetkellä”, Ojansivu sanoo.

Entä toivoisitko työehtosopimukseen muutosta tältä osalta vai onko palkaton perehdytyspäivä hyvä käytäntö?

”Olen sitä mieltä, että perehdytys on hyvä käytäntö. Perehdytykseen pitää käyttää aikaa, ja se on yksi tärkeimmistä päivistä ihan kenen tahansa työssä aloittavan ihmisen osalta. En ota tähän kantaa, se on neuvotteluasia ja en ole mukana siinä konklaavissa, joka näitä asioita neuvottelee.”