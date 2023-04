Osa on hakenut poliisikouluun peräti 20 kertaa: tähän asiaan sisäänpääsy tyssää – Näin koetta nyt uudistettiin

Tampereen poliisiammattikorkeakoulun pääsykokeiden fyysisessä osuudessa on nyt ensimmäistä kertaa käytössä uudistettu pisteytys. Tuoreimmassa haussa pyrkijöitä oli tavallista enemmän, yli 600.

Poliisiammattikorkeakoulun valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen osallistui kevään tuoreimmassa haussa tavallista enemmän hakijoita. Yhteensä heitä oli yli 600 henkilöä. Edellisillä hakukerroilla hakijoita on ollut tätä vähemmän, ja siksi aloittajia on ollut vähemmän kuin sata, joka on jokaisen hakukerran tavoite.