Tampere

Vyyhti syvenee: Tampereen kaupunki jakoi vuosien ajan erikoisia vapaakortteja johdolle ja poliitikoille – Kysyimme verottajalta, olisiko verot pitänyt maksaa

Osalla Tampereen kaupungin viranhaltijoista ja päättäjistä on ollut käytössä vapaakortti, jota on voinut käyttää esimerkiksi uimahalleissa ja kuntosaleilla sekä joissakin urheilutapahtumissa. Selvityksen alla on edelleen se, miten kortteja on käytetty ja onko veroja jäänyt maksamatta.

Tampereen kaupungin liikuntapalveluiden vapaakortteja jaettiin kaupungin henkilöstölle, luottamushenkilöille sekä muille henkilöille vuosien ajan. Kortit oikeuttavat pääsyyn liikuntapalveluiden vastuulla oleviin kuntosaleihin, uimahalleihin ja joihinkin urheilutapahtumiin.

Aamulehti Jälkipyykki Tampereen kaupungin päättäjille ja johtaville viranhaltijoille jaettujen vapaakorttien ympärillä jatkuu. Tieto Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisojohtajan myöntämistä liikuntapalveluiden vapaakorteista tuli ilmi keskiviikkona. Kortteja on jaettu vuosien ajan esimerkiksi viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.