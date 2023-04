Raportti paljastaa uutta tietoa Hakametsän skandaalista: jäävuoroja saatettiin myydä yli sadan euron alennuksella – edes koronarajoitukset eivät hidastaneet hämäräbisnestä

Tampereen kaupunki on voinut menettää vuosittain yli 24 000 euron tulot jäävuorojen pimeän myynnin vuoksi. Kaupungin kustannuksella on hankittu myös välineitä moottoripyörien korjaamiseen.

Erityistarkastuksen raportin mukaan vuorojen myynti virallisen järjestelmän ohi on aiheuttanut yli 20 000 euron tulonmenetyksen Tampereen kaupungille.

Hakametsän jäähallin vuorojen pimeä myynti on jatkunut todennäköisesti jopa yli 20 vuotta, selviää Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen raportista. Tampereen jäähallin erityistarkastuksen raportin mukaan pimeää myyntiä on tapahtunut todennettavasti vuoden 2021 syksystä asti, mutta todennäköisesti jo 2000-luvun alusta saakka.

Aamulehden hankkima raportti oli aiemmin salattu, mutta salassapitoperusteet päättyivät tapauksen noustua julkisuuteen. Erityistarkastuksen raportista uutisoi ensin Yle.

Raportin mukaan virallisen prosessin ohi myytyjen myöhäisillan jäävuorojen hinta on viime vuonna ollut todennäköisesti 80 euroa tunnilta. Näitä vuoroja on varattu pääsääntöisesti maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Vuoroja on myös todennäköisesti myyty silloin, kun aikuisten harrastusryhmät ovat olleet kiellettyjä koronarajoitusten vuoksi vuosien 2020 ja 2021 aikana.

Myöhäisen jäävuoron virallinen hinta olisi todennäköisesti ollut käyttäjille 190 euroa, eli vuoroja on myyty 110 euroa halvemmalla. Raportin mukaan kaupunki on voinut menettää pimeän myynnin vuoksi vuosittain jopa 24 000 euroa.

Epäilyn mukaan vuorot on maksettu käteisellä suoraan jäähallin henkilökunnalle, eikä rahoja ole tilitetty kaupungille. Tarkastuksessa ei saatu tietoa siitä, miten myynnistä saadut varat on jaettu.

Moottoripyörien korjausta kaupungin rahoilla

Erityistarkastuksen raportin mukaan kaupungin kustannuksella on myös hankittu moottoripyörien korjaamiseen tarkoitettuja välineitä. Tätä välineistöä ei ole tarvittu jäähallin työtehtävissä.

Hankinnat ovat maksaneet yli tuhat euroa, ja jäähallin alakerrassa on ollut työntekijöiden moottoripyörien säilytykseen ja korjaukseen tarkoitettu erillinen tila.