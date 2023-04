Tampere-talon liikevaihto jäi budjetoitua pienemmäksi – voittoa noin 34 000 euroa

Tampere-talon liikevaihto palasi viime vuonna pandemiaa edeltäneelle tasolle.

Tampere-talo oy:n tulos vuodelta 2022 jäi plussan puolelle. Tampere-talon tilikauden voitto oli viime vuonna yhteensä noin 34 000 euroa. Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas sanoo, että tulokseen ollaan yhtiössä tyytyväisiä. "Viime vuosi oli kuitenkin vielä vahvasti pandemiavuosi. Rajoitukset poistuivat vasta maaliskuussa, ja silloin ruvettiin myymään kevättä ja syksyä.”

Yhtiön toteutunut liikevaihto nousi 14,7 miljoonaan euroon edellisen vuoden 6,2 miljoonasta eurosta. Tiedotteen mukaan liikevaihto on täten samassa kokoluokassa kuin ennen pandemiaa, joskin se jäi lähes kuusi prosenttia budjetoitua pienemmäksi.

Ahokkaan mukaan budjetin alle jäänyt liikevaihto johtuu nimenomaan viime vuoden tammi-helmikuussa voimassa olleista koronarajoituksista.

Tampere-talo sai viime vuonna toiminta-avustuksia yhteensä 779 000 euroa. Avustus kohdistettiin yhtiön yleishyödylliseen taidetoimintaan, ja sitä käytettiin muun muassa lasten tapahtumiin ja maksuttomiin tapahtumiin.

Tampere-talo oy alkoi hallinnoida Tuulensuun Palatsia vuoden 2022 alussa. Tampere-talo on myös jättänyt hakemuksen Tammelan uuden stadionin operaattoriksi.

Uusi yhtiömalli ensi vuoden alussa

Aamulehti uutisoi tiistaina Tampere-talon uudesta yhtiömallista, kun Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto antoi kokouksessaan kantansa yhtiön toiminnan jakamisesta tytäryhtiömalliin. Mallissa Tampere-talo oy:n toiminta jaettaisiin kahtia. Kaupunki omistaisi suoraan Tampere-talon konsernin emoyhtiön, joka keskittyisi yleishyödylliseen taidetoimintaan. Sen rinnalle tulisi markkinaehtoisesti toimiva toinen yhtiö.

Ahokas sanoo, että uuteen malliin siirtymiseen on jo valmistauduttu. ”Yleishyödylliseen taidetoimintaan keskittyvälle yksikölle on tehty strategia ja markkinaehtoiselle yhtiölle on tehty liiketoimintasuunnitelma. Nyt lähdetään viemään näitä yhtiöjärjestelyjä eteenpäin.”

Uuden mallin mukainen toiminta voisi alkaa vuoden 2024 alusta.