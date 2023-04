Tästä Tampereen liikuntatoimen uusissa epäselvyyksissä on kyse: Vapaakortteja koko ylimmälle johdolle, avustuksia myönnetty väärin perustein – ”Kellojen olisi pitänyt soittaa”

Tampereen liikuntatoimesta on paljastunut uusissa selvityksissä lisää epäselvyyksiä. Esimerkiksi kaupungin viranhaltijoille ja luottamushenkilöille on jaettu vapaakortteja, joilla on päässyt kaupungin kuntosaleihin ja uimahalleihin. Kuvassa Nääshallin kuntosali, Pyynikin uimahalli ja Hakametsän jäähalli.