Toasin historian suurin uudiskohde on alkanut kohota Tampereen Kalevaan – tältä työmaalla näyttää nyt

Entisen Hippostalon tilalle rakennettavan Hipposkorttelin ensimmäiset talot alkavat muotoutua Tampereen Kalevassa. Puisia asuinmoduuleja asennetaan parhaillaan paikalleen. Koko rakennusprojektin on tarkoitus valmistua vuonna 2025.

Uuteen rakennukseen tulee opiskelija-asuntojen lisäksi erilaisia liike- ja toimistotiloja. Toasin toimitusjohtaja Kirsi Koski paljastaa, että kortteliin on tarkoitus tulla Toasin toimiston lisäksi ainakin kauppa ja kahvila. Liikkeiden kanssa on tehty esisopimuksia, mutta yritysten nimet julkistetaan vasta hieman myöhemmin.

Aamulehti

Entisen Hippostalon tilalle rakennettavan Toasin opiskelijakorttelin kesäkuussa 2022 alkanut rakennusprojekti etenee suunnitellussa aikataulussa. Määränä on syntyä Toasin historian suurin uudiskohde, joka koostuu yhdestä isommasta asuinkokonaisuudesta ja kolmesta pienemmästä rakennuksesta. Rakennusprojekti aloitettiin vuoden 2022 kesäkuussa.

Talon rakentaminen aloitettiin kaarevan asuinkokonaisuuden keskellä sijaitsevasta kulmasta.

Paikalle on Toasin toimitusjohtaja Kirsi Kosken mukaan asennettu jo ensimmäiset puiset asuinmoduulit, joita tulee lisää ensi viikolla. ”Kerroksia asetellaan vähitellen paikalleen. Tämä on vähän kuin asettelisimme lego-palikoita kerros kerrokselta”, hän havainnollistaa.

Moduulien päällä on jo katto suojana, mutta rakennus ei silti ole vielä lopullisessa korkeudessaan.

Vaikka rakennusprosessi on sujunut tähän mennessä hyvin, voi yllättäviä käänteitä tulla yhä eteen. Esimerkiksi myönteinen uutinen Ukrainassa tapahtuvasta rauhasta voisi jälleen saada rakennusmateriaalin saatavuuden niukaksi. Tällöin materiaalit keskitettäisiin Ukrainan jälleenrakentamiseen, rakennusyhtiö Hartela Pirkanmaan toimitusjohtaja Hanna Marttila kertoo.

Rakennusyhtiö Hartela Pirkanmaan toimitusjohtajan Hanna Marttilan mukaan puukerrostalon rakennusprojektissa käytetään usein suojana huppua. Hipposkorttelissa moduuleiden päälle on kuitenkin asennettu jo lopullinen katto samaan tarkoitukseen. ”Silminnäkijät voivat varmasti virheellisesti ajatella, että talo olisi jo koko korkeudessaan. Näin ei kuitenkaan ole”, Marttila kertoo.

Ensimmäiset puiset asuinmoduulit on jo asennettu.

Hipposkortteli sijaitsee ratikkareitin varrella, ja alueella sijaitsee myös Hippoksen ratikkapysäkki.

Kokonaisuudessaan rakennusprojektin on arvioitu maksavan lähes 130 miljoonaa euroa. Summassa ovat mukana tontin ja kehitysvaiheiden kustannukset.

Tämä on hieman enemmän kuin vuonna 2019 tehty alkuperäinen noin 115 miljoonan euron arvio. Koski ja Marttila pitävät tätä kuitenkin vaikeissa olosuhteissa voittona. ”Olemme tehneet suunnittelun aikana erilaisia tehostustoimenpiteitä, joilla olemme saaneet pidettyä kustannusten nousun hallinnassa”, he kommentoivat.

Haasteita rakentamiseen on viime vuoden alkupuolella tuonut etenkin materiaalipula. Tämä on johtunut siitä, että aiemmin Venäjältä tulleet materiaalit eivät enää saatavilla. Lisäksi yleinen rakentamisen hinnan ja investointien rahoituskustannusten nousu on luonut tilanteeseen omat haasteensa. Suuremmilta yllätyksiltä on kuitenkin vältytty. ”Suurin yllätys on ehkä, että kaikki on mennyt loppupeleissä oikein onnistuneesti”, Koski sanoo ja naurahtaa.