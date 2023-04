Uutta tietoa Hakametsän vuorojen pimeästä myynnistä: alkanut jo vuosia sitten Hervannan jäähallissa – Tällaisista vuoroista kohussa on kyse

Kysyimme tutkinnanjohtajalta, ovatko käteisellä ilman kuittia jääaikaa ostaneet syyllistyneet johonkin.

Hakametsän jäähallikompleksi nousi otsikoihin, kun kävi ilmi, että jäävuoroja on myyty pöydän alta eri toimijoille. Nyt on paljastunut, että vuoroja on myyty ilta- ja yöaikoihin. Hakametsä kuvattuna helmikuussa kuluvana vuonna 2023.

Viime viikolla kävi ilmi, että Tampereen Hakametsän jäähallin työntekijät ovat myyneet jääaikaa tiskin alta käteisellä ilman kuittia ja pistäneet rahat omiin taskuihinsa. Vaikuttaa siltä, että kyseessä on jopa vuosia jatkunut suunnitelmallinen toiminta. Kaupunki on tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille, joka epäilee nyt useita kaupungin työntekijöitä kavallusrikoksesta.

Kaupungin sisäinen tarkastus alkoi selvittää asiaa saamansa vihjeen perusteella. Tampereella on muitakin jäähalleja kuin nyt poliisitutkinnan kohteena olevat Hakametsä 1 ja 2. Kaupungin omistamia halleja ovat myös Hervannan jäähalli ja Tesoma 1. Tarkastuspäällikkö Heini Ruskin mukaan vaikuttaa siltä, että ohimyyntikäytäntö on lähtenyt aikoinaan Hervannan jäähallilta ja siirtynyt sieltä Hakametsään. ”Ei kuitenkaan ole viitteitä, että sitä olisi enää tällä hetkellä muilla halleilla kuin Hakametsässä. Näitä asioita selvitetään nyt juurta jaksain, mutta se on hankalaa, koska mitään kirjanpitoa näistä ohimyydyistä vuoroista ei tietenkään ole”, Ruski kertoo.

Entä muut?

Muita halleja, eli Kaukajärvi 1–3:a, Hakametsä 3:a ja Tesoma 2:ta, hallinnoivat seurojen omistamat jäähalliyhtiöt Sentteri ja Hakametsä 3 oy. Herää kysymys, onko kyseenalainen ohimyyntijärjestelmä käytössä myös niissä. ”Kaupungin halleihin tai toimintaan en ota mitään kantaa, mutta meidän halleissamme ei tapahdu tällaista. Vuorot ovat täynnä, eikä vapaita vuoroja ole myytäväksi”, Hakametsä 3 oy:n ja Sentterin toimitusjohtaja Markku Mattila sanoo.

Mattilan mukaan urheiluseuroilla on vakituiset vuorot, eikä niitä juuri peruta. ”Ihan satunnaisesti voidaan joku vuoro perua, mutta ei sitä kukaan pysty myymään eteenpäin.” Mattila sanoo, että tieto Hakametsän työntekijöiden pimeistä bisneksistä tuli hänelle yllätyksenä.

Myös kaupungin sähköisessä varausjärjestelmässä vuorot näyttävät lähes täyteen varatuilta, eikä vapaata jääaikaa ole. Ruskin mukaan ohimyynnissä on ollut kyse vuoroista, joita on jäänyt virallisen varausjärjestelmän kautta varattujen ja maksettujen vuorojen väleihin tai jälkeiseen aikaan. ”Pääsääntöisesti ne ovat olleet myöhäisillan vuoroja, jotka kuitenkin sijoittuvat hallin aukioloaikaan.”

Jäähallien varauskalenterin mukaan viimeiset vuorot ovat kello 21.30–22.30. Ruskin mukaan vielä ei ole tarkkaa käsitystä siitä, ketkä vuoroja ovat ostaneet. ”Heidän osuuttaan varmasti arvioidaan, mutta se on poliisin asia.”

Puulaakiseuroja

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Antti Uusipaikka Sisä-Suomen poliisista kertoo, että vuorojen ostajina on ollut esimerkiksi työpaikkojen puulaakiseuroja ja yksityisiä henkilöitä. ”Ei siellä mitään urheiluseuroja ole ostajana ollut. Ne vuorot ovat olleet sellaiseen aikaan, ettei järjestettyä toimintaa enää ole.”

Ovatko käteisellä ilman kuittia jääaikaa ostaneet sitten syyllistyneet johonkin? ”Eihän se hyvän tavan mukaista ole ollut, joten kellojen pitäisi soida. Toisaalta, jos kyse on ihmisistä, jotka eivät varaa vuoroja päiväaikaan, he eivät ehkä tiedä virallista käytäntöä. Rikokseen syyllistyminen vaatisi myös tahallisuutta, joten tämän kokonaisuuden arvioinnista on kyse.”

Tiskin alta myydyt vuorot ovat Uusipaikan mukaan irronneet listahintaa halvemmalla. ”Sen takia ne vuorot ovat olleet tyhjiä, että ne ovat epäinhimilliseen aikaan. Eihän kukaan halua yöllä pelata kiekkoa.”

Valvonta petti

Tarkastuspäällikkö Heini Ruski myöntää, että tilojen käytön valvonta on ollut puutteellista. ”Vastuu valvonnasta kuuluu ensisijaisesti esihenkilölle, eli tässä tapauksessa hallimestarille.” Jäähallien toiminnasta vastaava hallimestari Jarmo Nurminen kuitenkin kieltäytyy kommentoimasta asiaa vedoten ”ylemmältä taholta” saamiinsa ohjeisiin.

Ruski ei ota kantaa siihen, mistä kaupunki sai alun perin vihjeen ohimyynnistä. ”Sitä en voi kertoa, koska voimassa on ilmoittajansuojelulaki ja olemme sen noudattamisesta tarkkoja.”

Ruski viittaa EU:n Whistleblower-direktiivin mukaiseen lakiin, joka antaa mahdollisuuden ilmoittaa havaituista väärinkäytöksistä.

Ruskin mukaan ilmoituskanava on jo henkilöstölle tarjolla kaupungin intrassa, ja se on pian tarkoitus avata myös sopimuskumppaneille. ”Ilmoituksen perusteella väärinkäytösten selvittelyssä on usein helpompi päästä eteenpäin.”

