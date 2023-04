Tampereen Santalahteen rakentui kerrostalo, jonka konsepti on erityinen – keskiössä nuoret

Ensimmäinen asukas muutti kerrostaloon huhtikuussa. Tarkoituksena on, että kaikkiin asuntoihin saataisiin asukas juhannukseen mennessä.

Aamulehti

Tampereen Santalahdessa on aloittanut uusi Treilin asumispalveluyksikkö, jonka asiakkaita ovat nuoret mielenterveyspalveluiden käyttäjät.

Santalahden yksikkö on uusi 4-kerroksinen kerrostalo, jossa on 30 asuntoa ja yhteisiä tiloja. Treili muutti tiloihin maaliskuun lopulla, ja ensimmäinen asukas muutti taloon huhtikuussa. Treilin toimitusjohtajan Leena Lehtosen mukaan tavoitteena on, että juhannukseen mennessä talo saataisiin täyteen.

Lehtosen mukaan Santalahden yksikkö on tukiasumisen ja yhteisöllisen asumisen välimaastossa. Tarkoitus on auttaa nuoria itsenäiseen asumiseen ja arjen hallintaan. ”Olennaista on, että tuki suunnataan asiakkaan omaan asuntoon eli oman kodin ylläpitoon ja hallintaan. Autamme asiakasta elämään itsenäistä ja omannäköistä elämää omassa kodissa”, sanoo Lehtonen.

Kodinhoidon, ruoanlaiton ja siisteyden lisäksi yksikkö tarjoaa tukea myös yhdessäolon kautta, sillä asuminen on hyvin yhteisöllistä. Yksikössä työskentelee sairaanhoitajista, sosionomeista ja lähihoitajista koostuva ryhmä, joka on paikalla joka päivä. ”Koko yksikön tuki tuo vertaistukea ja seuraa. Yksiköstä voi löytää jopa elinikäisiä ystävyksiä.”

Mikä? Santalahden yksikkö Tarjoaa mielenterveysasiakkaille yksilöllistä ja räätälöityä apua itsenäiseen selviytymiseen. Palveluun ohjautuminen edellyttää kuntoutuksellista tarvetta. Asukkaaksi pääsee Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakasohjauksen kautta. Asukas maksaa Treilille vuokran, joka vaihtelee yksikön ja neliömäärän mukaan. Hyvinvointialue veloittaa asumispalvelumaksun ja ruuan osuuden. Summat vaihtelevat ja määräytyvät asiakasmaksulain perusteella. Kaikki asukkaat ovat täysikäisiä. Asukkaiksi tavoitellaan 20–45-vuotiaita. Sijaitsee osoitteessa Tikkutehtaankatu 3. Työntekijöitä 8–9. Palvelun tarjoaa suomalainen Treili oy. Yritys tarjoaa mielenterveyspalveluita, ikäihmisten palveluita ja perhepalveluita.

Olennaista on myös yksikön sijainti. Lehtosen mukaan Santalahti on alueena ihanteellinen nuorille mielenterveyspalveluiden käyttäjille, sillä kehittyvä kaupunginosa sijaitsee lähellä keskustaa ja hyvien kulkuyhteyksien päässä kaikista palveluista. Esimerkiksi raitiotie kulkee ihan rakennuksen vieressä. Lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen ja esimerkiksi yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien takaaminen ovat myös osa Tampereen kaupungin strategiaa.

Kerrostalo on Kuuskodit oy:n rakennuttama, mutta Treilillä on tiloihin monen vuoden vuokrasopimus. Santalahden yksikkö on jo rakennusvaiheessa suunniteltu asumispalvelun tarpeita silmällä pitäen.