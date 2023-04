Kaupunkipyörät otettiin käyttöön Tampereella ja suosio nousi heti – Katso, missä ovat uudet asemat ja paljonko pyörät maksavat

Kaupunkipyörät palasivat Tampereen katukuvaan viikonloppuna. Tälle kaudelle hintoja on nostettu ja uusia pyöräasemia perustettu.

Aamulehti

Tampereen kaupunkipyöräilykausi alkoi lauantaina 15. huhtikuuta ja kestää aina lokakuun loppuun asti.

Kausi on alkanut aiempaa reippaampaan tahtiin. Pyörien käyttöoikeuksia on nyt myyty enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, kertoo Tampereen kaupungin liikennesuunnittelija Jukka Uusitalo. Myynti aloitettiin 11. huhtikuuta, ja viikon aikana käyttöoikeuksia myytiin hieman alle 650 kappaletta. Viime kaudella samaan aikaan käyttöoikeuksia oltiin myyty noin 350 kappaletta.

”Tästä ei voi suoraan tehdä päätelmiä loppukaudesta, mutta nyt näyttää positiiviselta”, Uusitalo kommentoi.

Viime kaudella kaupunkipyörien käyttöoikeuksia myytiin vähemmän kuin tavoiteltiin, mutta nyt uusia pyöräasemia on perustettu laajemmalle alueelle käyttäjien tavoittamiseksi. Uusitalo sanoo, että tällä kaudella tavoitellaan 15 000–20 000 myytyä käyttöoikeutta.

”On sanottava rehellisesti, että niin suuri kasvu on todella kova, jos siihen päästään. Mielestäni se on silti realistinen tavoite.”

Ohjeet kaupunkipyörien käyttöön on laitettu myös pyöräasemille.

Pispalasta Linnainmaalle

Uusia pyöräasemia on perustettu 17 kappaletta, joten tällä kaudella pyörän selkään voi hypätä yhteensä 110 paikasta Tampereella. Uudet pyöräasemat sijaitsevat Kalevanrinteellä, Kaukajärvellä, Koivistonkylässä, Linnainmaalla, Messukylässä, Nekalassa, Pispalassa ja Pyynikillä. Kaupunkipyörien käyttöaikaa on myös pidennetty 45 minuutista tuntiin. Kaupunkipyörällä voi siis ajaa kerrallaan tunnin ajan, minkä jälkeen pyörä pitää palauttaa jollekin pyöräasemista.

Pyöräasemaverkon suunnittelu perustuu Uusitalon mukaan moneen eri tekijään, mutta keskeinen niistä on alueen potentiaali kaupunkipyörille. Asiakkailta tulee myös toiveita uusista pyöräasemista ympäri Tamperetta. ”Etsimme alueita, joissa on paljon asukkaita ja eri toimintoja, jotka tuottavat matkatarpeita. Arvioimme siis sitä, millä alueilla kaupunkipyörille on eniten käyttöä”.

Uusista pyöräasemista huolimatta kaupunkipyörien määrää ei ole lisätty tälle kaudelle. Uusitalo kertoo, että pyöriä on edelleen yhteensä 700 kappaletta ja määrä on todettu sopivaksi pyöräasemiin nähden. ”Pyöriä ja asemia pitää olla suhteessa järkevä määrä. Jos asemia lisättäisiin vielä, olisi hyvin pian se tilanne, että moni asema olisi tyhjä.”

Hinnat nousivat

Vielä yksi tämän kauden uudistuksista liittyy hintoihin. Vuorokauden käyttöoikeuden hintaa nostettiin neljästä eurosta viiteen ja kuukauden käyttöoikeutta seitsemästä eurosta kymmeneen. Koko kauden käyttöoikeus maksaa tällä kaudella 30 euroa, kun se viime kaudella maksoi 25 euroa.

Miten? Kaupunkipyörien käyttö Kaupunkipyörän käyttö maksaa viisi euroa vuorokaudessa. Kuukauden käyttöoikeus maksaa 10 euroa. Koko kauden (15.4.–31.10.) käyttöoikeus maksaa 30 euroa. Käyttöoikeudella voi ajaa rajattomasti korkeintaan 60 minuuttia. Jos pyörää käyttää yli 60 minuuttia, jokaiselta alkavalta 30 minuutilta peritään yhden euron lisämaksu. Jos pyörällä haluaa ajaa enemmän kuin 60 minuuttia, pitää se palauttaa asemalle ja aloittaa uusi matka samalla tai eri pyörällä. Pyörää voi käyttää enintään 5 tuntia kerrallaan. Käyttöoikeuden voi ostaa lataamalla Tampereen kaupunkipyörät -mobiilisovelluksen ja rekisteröitymällä käyttäjäksi. Käyttöä varten tarvitaan käyttäjän yhteystiedot ja maksukortin tiedot. Kaupunkipyörän avaamiseksi puhelimen bluetooth-yhteys ja sijaintitieto pitää olla päällä. Pyörän voi palauttaa mille tahansa kaupunkipyöräasemalle.

Uusitalo ei usko, että hintojen nostaminen karkottaa asiakkaita. ”Järjestelmä on edelleen aika huokea. Jos se ei ole kaikista edullisin, niin ainakin sieltä edullisimmasta päästä”, hän sanoo.

”Uskomme, että positiiviset muutokset, kuten asemaverkon laajentuminen, tekevät palvelusta entistäkin joustavamman ja mukavamman käyttää, ja se tuo sitten lisää käyttäjiä.”

Uusitalo kiittelee kaupunkipyörien käyttäjiä. Sähköpotkulaudat päätyvät joskus jopa Tammerkosken pohjaan, mutta kaupunkipyöriin liittyvää ilkivaltaa on tullut Uusitalon tietoon hyvin vähän. ”Kiitän järkeviä kaupunkilaisia, jotka kohtelevat yhteistä omaisuutta fiksusti”, Uusitalo sanoo.