Näin sähköpotkulautailijat kommentoivat Tampereen keskustan uusia nopeusrajoituksia – Tällaisia onnettomuuksia heille on sattunut

Kangasalalaiset Ada Tuurna, 14, Martta Mäkinen, 14, ja Fiinu Leväsluoto, 14, liikkuvat Tampereen keskustassa sähköpotkulaudoilla jo kolmatta kesää. Kaikilla on kokemusta myös pienistä onnettomuuksista tai vähintäänkin vaaratilanteista. Leväsluoto on joutunut kerran lääkäriin asti paikkailemaan polveen tullutta haavaa. Kolmikko kertoo, että sähköpotkulautailuun kuluu kesäkuukausina useampi kymppi, vaikka he eivät käy Tampereella päivittäin. Uudet nopeusrajoitukset ovat heistä vähän ärsyttäviä. 20 km/h olisi voinut olla koko keskustan alueella riittävä rajoitus.