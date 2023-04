Korruptiotutkija ennustaa, että Hakametsän skandaali vielä paisuu – ”Summa voi moninkertaistua”

Emeritusprofessori Ari Salmisen mukaan Hakametsän jäähallin työntekijöiden toiminta täyttää korruption määritelmän.

Suomea on totuttu pitämään korruptiosta vapaana, puhtoisena maana. Emeritusprofessori Ari Salminen Vaasan yliopistosta on tutkinut korruptiota Suomessa. Hän kertoo, että vuonna 2022 julkisuudessa on ollut esillä runsaat 30 korruptioepäilystä, jotka jakautuvat karkeasti kahteen ryhmään. Ensimmäisessä oli kyse taloudellisista eduista, kuten kavalluksista tai lahjuksista. Toisen ryhmän muodostivat vallan väärinkäyttöön liittyvät tapaukset, kuten suosinta ja esteellisyys. ”Uutena korruptiivisena käyttäytymisen muotona esiin on noussut häirintä.”

Tampereen Hakametsän jäähallin työntekijöiden toiminta täyttää Salmisen mukaan korruption määritelmän. ”Jos rikosnimike vahvistuu, kyseessä on kavallus. Kyllähän tämä törkeä korruptiivinen toimintatapa on, joka etiikan kannalta poikkeaa siitä, miten julkisella sektorilla pitää toimia.”

Salminen toteaa, että järjestelmä on sinänsä toiminut hyvin, koska suurin osa tilityksistä on kuitenkin mennyt oikein. ”Pitkäaikaisiin työntekijöihin yleensä luotetaan, eikä koko ajan valvota ja kytätä, miten he tekevät työnsä. Tässä tapauksessa työntekijöiden henkilökohtainen moraali on kuitenkin pettänyt. On syntynyt käytäntö, jossa he ovat toimineet ikään kuin hyvässä tarkoituksessa: jakaneet vuoroja ja joustavoittaneet näin julkista byrokratiaa. Ajattelematta sitä, että saatuja varoja ei voi ohjata omaan taskuun.”

Epätervettä kaupankäyntiä

Tampereen kaupunki arvioi pelkästään viime vuoden tulonmenetykseksi 20 000 euroa. ”Rahasumma pahentaa tilannetta. 20 000 euroa on vähän Tampereen kaupungin budjetissa, mutta iso summa kyseisellä toiminta-alueella.”

Korruptiotutkija ennustaa, että summa voi vielä moninkertaistua. ”Yleensä korruptiotapauksissa käy aina niin, että mitä enemmän niitä tutkitaan, sitä huonommalta asia näyttää. Seuraavaksi katsotaan, keitä tässä oli mukana ja miten suunnitelmallista ja pitkäaikaista toiminta on ollut. Iso ryhmä henkilöitä on joko tiennyt toistensa toiminnasta tai valvonta on pettänyt. Joku on tästä vastuussa ja se selviää, kun asiaa tutkitaan.”

Kyseessä on epäterve kaupankäynti, jossa myyjän lisäksi on mukana myös ostaja. ”On ikävä tilanne, jos joudutaan selvittämään, kuka näitä vuoroja on hankkinut. Vaikea on silti ajatella, että lapsilleen jäävuoroa ostavan vanhemman pitäisi epäillä suhmurointia.” Kansalaisen pitää Salmisen mukaan voida luottaa siihen, että järjestelmä toimii ja tarjottu palvelu on laillista ja eettistä.