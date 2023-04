Hakametsän työntekijöiden pimeä bisnes on "vuosia jatkunut maan tapa" – Apulaispormestarikin ihmettelee, miten tämä on mahdollista

Kysyimme liikunnan palvelualueesta vastaavalta apulaispormestari Matti Helimolta, miten on mahdollista, että vilunkipeli on jatkunut vuosia eikä kaupunki ole huomannut mitään.

Rikoskomisario Antti Uusipaikka Sisä-Suomen poliisista kertoo, että useita Hakametsän jäähallin työntekijöitä epäillään kavallusrikoksesta. ”Epäiltyinä on useita henkilöitä, eikä kokonaismäärä ole vielä selvillä”, tutkinnanjohtaja Uusipaikka sanoo. Kavalluksesta voi saada enimmillään alle vuoden vankeustuomion tai sakkoja.

Aamulehti kertoi torstaina, että Tampereen Hakametsän jäähallin työntekijät ovat tehneet omaa bisnestä ja myyneet käteisellä jäävuoroja ohi virallisen systeemin. Rahat ovat päätyneet työntekijöiden omiin taskuihin. Kaupunki arvioi pelkästään viime vuoden tulonmenetykseksi 20 000 euroa. Lisäksi on käynyt ilmi, että jäähallille on hankittu harrastusvälineitä kaupungin kustannuksella yksittäisten työntekijöiden käyttöön. Kolme työntekijää on jo saanut potkut tapauksen johdosta.

Maan tapa

Jotta tällainen toiminta on ylipäänsä mahdollista, sen täytyy olla laajasti hyväksyttyä organisaation sisällä. Uusipaikan mukaan vaikuttaa siltä, että kyseessä on ollut ”maan tapa”, johon ei ole hirveästi puututtu ennen kuin vasta tutkintapyynnön jälkeen. ”Myös kaupungilla on tässä peiliin katsomisen paikka.”

Uusipaikan mukaan toiminta on myös jatkunut niin kauan, että osa teoista on vanhentumisen piirissä. Kavallusrikoksen vanhenemisaika on kaksi vuotta, joten poliisi tutkii vain kahden viime vuoden tapahtumia.

Poliisi ei ota kantaa epäiltyjen virkanimikkeisiin eikä siihen, onko toiminnassa ollut mukana myös esihenkilöitä. ”Jäähallin henkilökunnasta on kyse. Todennäköisesti toiminta on ollut melko laajasti hyväksyttyä. En jaksa uskoa, että kukaan esimies on niin sokea, ettei tietäisi, mitä työyhteisössä tapahtuu. Tutkinnassa selvitetään, ovatko he olleet aktiivisesti mukana.”

Järjestelmän ohi

Sähköisen varausjärjestelmän ohi on ilmeisesti myyty ylimääräisiä vuoroja, jotka eivät ole näkyneet järjestelmässä. Niitä on voinut tulla esimerkiksi peruutusten kautta. ”Tätäkin selvitetään tutkinnassa. Pääsääntöisesti maksut ja varaukset ovat menneet ihan oikeaoppisesti järjestelmän kautta.”

Uusipaikka toteaa, että tällaisesta toiminnasta ei yleensä tule poliisille tutkintapyyntöjä, vaan asiat hoidetaan työpaikkojen sisäisellä ohjeistuksella. ”Ilmeisesti piittaamaton toiminta on nyt ollut niin laajaa ja jatkunut vuosia, että asianomistaja on nähnyt tarpeelliseksi tehdä tutkintapyynnön poliisille. Tässä vaiheessa poliisi tutkii asiaa, ja on syytä epäillä rikosta.”

Kehittämisen varaa

On selvää, että myös kaupungin omassa toiminnassa ja valvonnassa on kehittämisen varaa. Tampereen liikuntapalvelut kuuluvat apulaispormestari Matti Helimon (vihr.) vastuulle.

Miten on mahdollista, että tällainen toiminta on saanut jatkua vuosia?

”Kyllä minä samaa ihmettelen itsekin. Järjestelmien kautta meille on näyttäytynyt, että jäävuorot ovat ihan piukassa ja esimerkiksi taitoluisteluväelle on jouduttu jakamaan yksittäisiä vuoroja. Lapsille on jouduttu antamaan vuoroja iltamyöhään tai aikaisin iltapäivästä, kun aikoja ei ole.”

”Hakametsä on oma yksikkönsä, jossa ollaan pienessä piirissä ja on voinut syntyä tällaisia käytänteitä. Sitä ihmettelen, ettei tämä ole tullut ilmi jotain muuta kautta.”

Onko kaupungin valvonta retuperällä?

”Kyllä se selvää on, että tämä olisi pitänyt havaita jo aiemmin. Asiat pitää käydä läpi tiheällä kammalla, eikä kenenkään päätä silitellä. Se on tärkeää siksikin, että kaikkia ei nyt pidä leimata. Kaupungin liikuntapaikkojen hoito ei ole tällaista, vaan siellä tehdään myös paljon hyvää ja pyyteetöntä työtä.”

Pitäisikö sinun virkasi puolesta tehdä asialle jotain?

”Ehdottomasti. Itse en vastaa operatiivisesta toiminnasta, vaan palvelualueesta, mutta kyllä tämä keskustelu pitää käydä lautakunnassa. Tätä ei voi mitenkään puolustella.”

”Olen todella turhautunut, ärtynyt ja pettynyt. Tämä ei ole mikään kevyt tai pikkujuttu. Nämä asiat täytyy miettiä ihan kokonaisuutena uudelleen.”