Tampereen kouluissa aletaan pian opettaa, miten fyysistä koskemattomuutta kunnioitetaan – uusi opetussuunnitelma sisältää kolme tärkeää kokonaisuutta

Opetus annetaan ympäristöopin opetuksen yhteydessä 4.- ja 6.-luokkalaisille. Opettajat valmistelevat aiheesta parhaillaan opetuspakettia.

Aamulehti

Tampereen kaupungin perusopetuksessa alkaa ensi syksynä tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen opetus. Opetus järjestetään 4.- ja 6.-luokkalaisille osana ympäristöopin opetusta.

Taitojen opetukselle on laadittu oma opetussuunnitelma liitteeksi Tampereen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelman tehneessä työryhmässä on ollut mukana taitoja opettavia tutoropettajia ja perusopetuksen hallinnon erikoissuunnittelija Maija Viherkari.

”Ajatellaan, että kun näitä taitoja opetetaan, oppilaiden henkinen hyvinvointi lisääntyy. Taitoja opettamalla tuetaan oppilaiden hyvinvointia ja kouluyhteisöön kiinnittymistä”, Viherkari sanoo.

Tunnetaitojen osa-alueella oppilaille opetetaan omien tunteiden ja niiden aiheuttamien reaktioiden tunnistamista.

”Tavoite on, että sen lisäksi, että oppilas oppii tunnistamaan esimerkiksi olevansa vihainen tai että hänellä on paha mieli, hän oppisi tunnistamaan myös sen, mistä se johtuu ja mitä hän voi tehdä sen jälkeen.”

Tunnekoulutuksessa opetellaan myös positiivisuutta, kiitollisuutta ja hyvän huomaamista. ”Ajatus on, että kun huomaa hyvää ympärillään, voi itsekin paremmin.”

Mikä? Kolme osa-aluetta Näin tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitoja opetetaan: Tunnetaidot. Oppilas harjoittelee tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Hän oppii tunnistamaan kehon ja mielen viestejä sekä harjoittelee hyvän huomaamista itsessä ja toisissa. Vuorovaikutustaidot. Oppilas harjoittelee vuorovaikutusta erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Hän harjoittelee oman mielipiteen rakentavaa ilmaisua sekä toisten ihmisten asemaan asettumista ja heidän näkökulmiensa huomioon ottamista. Turvataidot. Oppilas opettelee kunnioittamaan sekä omaa, että toisten oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen. Lisäksi hän harjoittelee keinoja suojautua ja puolustautua kiusaamiselta ja häirinnältä sosiaalisessa mediassa.

Ryhmätaidot tärkeitä

Levottomuuden lisääntymisestä kouluissa, kiusaamisesta ja kiusaamisen raaistumisesta on puhuttu paljon viime aikoina myös Tampereella.

Lue lisää: Henkilökunta kertoo nyt väkivallasta ja törkeästä käytöksestä kouluissa Tampereella – ”Silmittömiä raivokohtauksia”

”Kiusaaminen on yksi ryhmäilmiö. Uudessa opetussuunnitelmassa opetetaan myös kaveritaitoja. Esimerkiksi, miten toiset otetaan mukaan ryhmään ja miten ryhmään liitytään, kuinka ollaan ystävällisiä ja huomioidaan toiset kouluyhteisön jäsenet.”

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen ei ole tulossa opetussuunnitelmaan vain Tampereelle, vaan myös muualle Suomeen. Esimerkiksi monessa Tampereen ympäryskunnassa tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen on jo aloitettu.

Tampereella myös turvataitojen opettaminen on otettu mukaan uuteen opetussuunnitelmaan. Opetuksessa käsitellään muun muassa sosiaalista mediaa ja sitä, mitä turvallisuus somessa tarkoittaa. Myös sitä käydään läpi, miten oppilas voi suojata itseään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. ”Opetetaan, missä omat rajat menevät ja mitä oppilas voi tehdä, jos joku hänen omat rajansa ylittää.”

Nelos- ja kutosluokkalaiset on Viherkarin mukaan valittu opetuksen kohderyhmäksi, koska silloin murrosikä on alkamassa. Osalla kuudesluokkalaisista murrosikä on jo alkanut. ”On hyvä, että asioita on puitu ja pohdittu yhdessä ennen kuin murrosikä alkaa.”

Viherkari muistuttaa, että taitoja opetetaan jo nyt kouluissa oppilaille ykkösluokalta lähtien. ”Kun ne nyt uudessa opetussuunnitelmassa on kirjoitettu auki, tulevat taidot ja niiden harjoittelemisen merkitys selkeämmin näkyväksi.”

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan on määrä hyväksyä opetussuunnitelma kokouksessaan tiistaina 18. huhtikuuta. Samassa kokouksessa on määrä hyväksyä sen ympäristöopin oppiaineen tuntijakoon tuoma 0,5 vuosiviikkotunnin korotus vuosiluokille 4 ja 6.

Nelos- ja kutosluokkien opettajien käyttöön ollaan parhaillaan laatimassa opetuspakettia tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen opettamisen tueksi. Sen on määrä valmistua lukuvuoden 2023–2024 alkuun.