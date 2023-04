Lumen alta paljastui törkyinen näky Tammelantorilla – yrittäjä arvostelee siivouksen tasoa, näin kaupunki kommentoi

Aamulehti jalkautui lukijan vinkin perusteella Tammelantorille tarkastelemaan torin siisteystasoa. Torivalvojan mukaan perusteellinen siivous torilla aloitetaan pian.

Aamulehti

Tammelantorin siisteystaso aiheuttaa tyytymättömyyttä. Aamulehden lukija vinkkasi, että vielä keskiviikkona torilta oli sepelit puhdistamatta ja roskia valtavat määrät. Myös kaupunki myöntää, että tori on ollut roskainen alkuviikolla.

Kun torstaina aamupäivällä kävimme paikalla, torialueelta oli puhdistettu hiekoitussepeli ja osa roskista on myös siivottu sepelin mukana. Silti toria kierrellessä huomaa roskakasoja siellä täällä. Erityisesti istuinpenkkien alle kertynyttä roskaa on paljon.

”Torin siisteystaso on laskenut huomattavan paljon viime vuosina. Tori on törkyinen aina keväisin. Kesällä siivotaan enemmän kun on enemmän asiakkaita, mutta muulloin tämä on joka vuosi aika törkyinen”, kertoo toriyrittäjä Tommi Ampuja Kalakuninkaista.

"Toki osa epäsiisteydestä menee myös kävijöiden piikkiin, jos roskia ei laiteta roskakoriin", yrittäjä huomauttaa.

Ampujan mielestä torin viihtyvyyttä kannattaisi korostaa ja hän uskoo, että viihtyisällä torialueella voisi houkutella myös turisteja.

Yrittäjä Tommi Ampujan mielestä torin siisteyteen voisi panostaa enemmän.

Tammelantori sijaitsee kävelymatkan päässä keskustasta ja Nokia-areenasta. Ampujan mielestä sijainti on erinomainen.

”Näin hyviä kesätoreja ei Suomessa ole. MM-kilpailujen aikaan torille voisi avata terasseja ja katsoa vaikka pelejä, mutta kiinnostaako turisteja tulla tänne, jos tori ei näytä houkuttelevalta? Viime vuoden MM-kisojen aikaan ei käynyt kuin muutama lätkäturisti”, Ampuja pohtii.

Kesäaikaan tori pestään päivittäin

Tampereen kaupungin torivalvoja Janne Saksala kertoo kevään olevan hankalaa aikaa torien siisteyden kannalta.

”Tammelantori oli kyllä pahassa kunnossa alkuviikolla. Talven jälkeen on aina hankalaa, kun lumen alta paljastuvat kaikki talven roskat, ja yöpakkaset hidastavat torin pesujen aloittamista”, Saksala sanoo.

Toriyrittäjille on tilattu jätelava, jonne myyjät voivat hävittää tarpeettoman tavaran kesäkauden alkaessa, ja torin perusteelliset pesut aloitetaan yöpakkasten hellitettyä.

”Infra pesee torin ja tyhjentää roskikset. Ensi kuun alusta alkaa päivittäiset pesut, myös roskikset tyhjennetään päivittäin”, Saksala kertoo.

Tammelantorin siisteydestä vastaa Tampereen Infra.