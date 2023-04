Epäily: Hakametsän jäähallin työntekijät huijasivat rahaa omiin taskuihinsa jopa 20 000 euroa vuodessa – kolmelle potkut

Tampereen kaupunki epäilee useita kaupungin työntekijöitä vakavista väärinkäytöksistä. Asiasta on tehty tutkintapyyntö poliisille. Kolme työntekijää on jo saanut potkut.

Aamulehti

Aamulehden saaman uutisvihjeen mukaan Tampereen Hakametsän jäähallin työntekijät ovat tehneet omaa bisnestä ja rahastaneet käyttäjiltä maksuja omaan taskuunsa.

Apulaispormestari Matti Helimo (vihr.) myöntää, että asia on ollut kaupunginhallituksessa esillä tiedoksi annettavana, salaisena asiana. ”Sisäinen tarkastus on havainnut, että kaikki ei ole mennyt niin kuin pitää ja ryhtynyt selvittämään asiaa. En itse ollut kokouksessa paikalla, joten en tiedä tapauksen yksityiskohtia.”

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala vahvistaa, että tieto Hakametsän työntekijöiden hämäristä bisneksistä pitää paikkansa. ”Tampereen kaupunki epäilee useita kaupungin työntekijöitä vakavista väärinkäytöksistä. Asiasta on tehty myös tutkintapyyntö poliisille jo useita viikkoja sitten.”

Vihjeen perusteella

Yli-Rajala kertoo, että kaupungin sisäinen tarkastus alkoi selvittää asiaa saamansa vihjeen perusteella. ”On käynyt ilmi, että kaupungin työntekijät ovat jakaneet Hakametsän jäähallin vuoroja ohi kaupungin virallisen varausprosessin. Joidenkin jäävuorojen käyttäjät ovat maksaneet suoraan työntekijöille käteisellä virallisesta hinnastosta poikkeavin hinnoin.”

Yli-Rajalan mukaan on myös selvää, että kyse ei ole yksittäistapauksista, vaan suunnitelmallisesta toiminnasta, joka on saattanut jatkua pitkäänkin, jopa vuosien ajan. ”Sellainen käsitys meillä on, mutta selvittelyt jatkuvat.”

Samalla puhutaan myös huomattavista rahasummista, jotka ovat päätyneet vääriin käsiin. ”Arvioimme pelkästään viime vuoden tulonmenetykseksi reilut 20 000 euroa.” Yli-Rajalan mukaan toiminta on ilmeisesti alkanut pienimuotoisena, mutta laajentunut vähitellen.

Kolme irtisanottu

Lisäksi on käynyt ilmi, että jäähallille on hankittu harrastusvälineitä kaupungin kustannuksella yksittäisten työntekijöiden käyttöön. ”Ilmeisesti ne ovat liittyneet moottoripyöriin ja vastaaviin.”

Selvitykset ovat tähän mennessä johtaneet kaupungin kolmen työntekijän työsuhteen irtisanomiseen. Yli-Rajala ei ota kantaa irtisanottujen virkanimikkeisiin. ”Näiden kolmen lisäksi useita muitakin henkilöitä on epäiltynä. Poliisille tehdyn tutkintapyynnön vuoksi emme voi kertoa kaikkia yksityiskohtia, jotta tutkinta ei vaarannu.”

Yli-Rajalan mukaan tällainen tapaus on erittäin ikävä. ”Tämä on kaupungin kaikkien toimintatapojen ja menettelytapojen vastaista eikä todellakaan kaupungin tapa toimia. On harmillista, miten joku voi ottaa vastaan vuoroja ohi virallisen systeemin ja maksaa niistä käteisellä. Sen luulisi soittavan kelloja.”

Kaupungilla on myös selvitettävänä, miten työntekijöiden omaan käyttöön hankittujen harrastusvälineiden laskut ovat menneet läpi. ”Laskut hyväksytään ylemmällä tasolla ja vasta tarkastuksessa kävi ilmi, että ohjeistuksia ei ole noudatettu.”