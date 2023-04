Nämä kiinteistökaupat toivat Tampereen kaupungille jättipotin – ”Osingot eivät valu kasvottomien sijoittajien taskuun”

Kaksi tytäryhtiötä tuo nyt Tampereen kaupungille lähes 39 miljoonan euron ennätyssuuren osinkopotin. Ilman jättimäisiä kiinteistökauppoja kaupungin talous olisi pakkasella. Selvitimme, millaista osinkoa tytäryhtiöt maksavat kaupungille.

Tampereen kaupunki saa tytäryhtiöistään noin 38,8 miljoonan euron osinkotulot. Summa on suurempi kuin koskaan ennen.

Viime vuonna tytäryhtiöt maksoivat 25,19 miljoonaa euroa osinkoa. Aiempi ennätys on vuodelta 2019, jolloin osinkopotti kohosi 30,62 miljoonaan euroon.

Tänä vuonna maksettava ennätyksellinen osinkosumma lepää kahden yhtiön varassa.

Vuosi toisensa jälkeen suurin osingonmaksaja on Tampereen sähkölaitos -konserni, joka maksaa osinkoa 20 miljoonaa euroa. Summa on sama kuin kahtena edellisenäkin vuonna.

Toiseksi suurin osinko tulee Tampereen Palvelukiinteistöt oy:stä. Kaupunki saa yhtiöstä 14 miljoonaa euron osingon. Vuosi sitten Palvelukiinteistöt maksoi osinkoa vain miljoona euroa.

Palvelukiinteistöjen osingon moninkertaistumisen taustalla on viime vuonna tehty sote-kiinteistökauppa.

Palvelukiinteistöt myi kahdeksan kiinteistön kokonaisuuden 96 miljoonalla eurolla erikoissijoitusrahasto EQ-Yhteiskuntakiinteistöille. Kaupan kohteena olivat esimerkiksi Tammelakeskus, Hervannan paloasema, Linnainmaan hyvinvointikeskus ja Kissanmaan perhetukikeskus.

Kaupasta syntyi merkittävä myyntivoitto, joka mahdollistaa muhkean osingon maksamisen. Yhtiön viime tilikauden voitto verojen jälkeen oli 31,7 miljoonaa euroa.

Hyvä saalis

”Tämän kevään saalis on hyvä, mutta osinkopotin nousu on kertaluonteinen tapaus”, sanoo Tampereen kaupungin liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen viitaten Palvelukiinteistöjen osinkoon.

Kaupungin nyrkkisääntö on, että niiden yhtiöiden, jotka toimivat avoimilla markkinoilla ja joiden tavoitteena on mahdollisimman hyvä taloudellinen tulos, osinkotavoite on 50 prosenttia nettotuloksesta.

Osingonmaksussa huomioidaan myös yhtiöiden pääomatilanne ja investointitarpeet.

”Osinkoja ei ole korvamerkitty, vaan rahat menevät yleiskatteellisena kaupungin menoihin”, Vuojolainen toteaa.

Lähes 39 miljoonan euron osinkopotti on kaupungin kannalta merkittävä.

Tämän vuoden talousarviossa esimerkiksi kiinteistöveron tuotoksi on arvioitu 99 miljoonaa euroa ja valtionosuuksiksi 62 miljoonaa euroa.

Mittakaavaa antaa se, kun Tampereen kaupungin talousjohtaja Jukka Männikkö sanoo, että yhden veroprosentin tuotto on 55 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 talousarvion tulos on Männikön mukaan 3,2 miljoonaa euroa.

”Ilman osinkotuloja tulos jäisi selvästi pakkaselle”, Männikkö sanoo.

Hän toteaa olevan hienoa, että Sähkölaitos pärjää taloudellisesti erinomaisesti tiukasti kilpailuilla markkinoilla.

”Osingot eivät valu kasvottomien sijoittajien taskuin”, Männikkö toteaa.

Näin yhtiöt maksavat Tampereelle

Sähkölaitoksen ja Palvelukiinteistöjen lisäksi Tampereella on monta merkittävää tytäryhtiöitä. Kävimme läpi niistä keskeiset.

1. Finnpark

Maksullisia pysäköintipalveluja tarjoavan Finnpark oy:n maksamasta osingosta päättää yhtiökokous. Kokous on tällä tietoa toukokuussa.

Finnparkin toimitusjohtajan Antti Marttilan mukaan yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 27,9 miljoonaa euroa, mikä on 3,1 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Viime vuoden voitto on 2,9 miljoonaa euroa, kun edellisenä vuonna jäätiin 1,5 miljoonaan euroon.

Vuojolainen sanoo kaupungin odottavan 500 000 euron osinkoa.

2. Kuntarahoitus

Kuntarahoitus oyj:stä Tampereen kaupunki on Vuojolaisen mukaan saamassa 1,6 miljoonan euron osingon. Kaupungin alkuperäinen odottama oli selvästi pienempi eli 700 000 euron osinko.

3. TVA

Tampereen Vuokra-asunnot Oy eli TVA tarjoaa sekä vapaarahoitteisia että Arava-rahoitteisia vuokra-asuntoja.

Kuluvan vuoden osinko on selvillä, kun yhtiön tilinpäätös on käsitelty yhtiökokouksessa toukokuussa.

Tavoite on, että maksettu osinko on Ara-säännösten mahdollistama enimmäismäärä. Viime vuonna osinkoa maksettiin noin 0,5 miljoonaa euroa.

Pääosa TVA:n asuntokannasta on vapaarahoitteisia asuntoja. Miksi on perustelua, että myös valtion rahoituksen avulla rakennettuja vuokra-asuntoja tarjoava yhtiö maksaa kaupungille osinkoa?

"Se on hyvä kysymys, mutta lainsäädäntö lähtee siitä, että osakkeenomistajan sijoitukselle yhtiöön saa maksaa kohtuullisen tuoton", sanoo Vuojolainen.

Kohtuullisen tuoton suuruus on enintään neljä prosenttia osakkeenomistajan sijoittamille varoille.

4. Tilapalvelut

Tampereen Tilapalvelut pyörittää noin 158 miljoonan euron liikevaihtoa ja maksaa osinkoa 500 000 euroa. Miksi yhtiölle ei ole asetettu osingonmaksutavoitetta, kun esimerkiksi Tampereen Palvelukiinteistöillä se on 50 prosenttia yhtiön nettotuloksesta?

Vuojolainen sanoo, että Tilapalvelut on in-house yhtiö eli se tuottaa rakentamisen ja kiinteistön ylläpidon palveluja vain omistajalleen. Tavoitteena on tehdä sen verran tulosta, että yhtiö suoriutuu velvoitteistaan ja kykenee kehittämään toimintaansa.

Tilapalvelujen tilikauden voitto on 0,6 miljoonaa euroa. Miksi kaupunki ottaa sen lähes kokonaan itselleen?

Vuojolaisen mukaan yhtiöllä on riittävästi omaa pääomaa ja rahaa, jolloin leijonanosa tuloksesta voidaan tällä kertaa luovuttaa osinkoina omistajalle.

Myöskään Pirkanmaan Jätehuolto oy:lle ei ole määritelty osingonjakotavoitetta. Kaupunki odottaa yhtiöstä miljoonan euron osinkoa.

5. Särkänniemi

Tampereen Särkänniemi oy maksaa osinkoa 300 000 euroa. Tilikauden voitto oli noin 1,1 miljoonaa euroa.

Yhtiölle ei ole asetettu osingon suhteellista osuutta nettotuloksesta, vaan euromääräinen osinkotavoite.

Särkänniemi tahkosi viime vuonna 23,1 miljoonan euron liikevaihdon. Kasvua kertyi 23 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimitusjohtaja Miikka Seppälän mukaan liikevaihto on yhtiön kaikkien aikojen suurin.

6. Monitoimiareena

Saadaanko Kiinteistöosakeyhtiö Tampereen monitoimiareena -yhtiöstä eli Nokia Arenasta osinko?

"Rakennusaikaisten lainojen ehtojen mukaan osinkoa ei ole mahdollista jakaa, ja ensin pitää nähdä miten talous kehittyy", Vuojolainen toteaa.

Hän sanoo, että ainakin pari kolme vuotta täytyy toimintaa olla takana ennen kuin nähdään minkälaisiksi talousnumerot kehittyvät.

Sähkölaitos tutkittavana

Energiavirastossa on tutkinnassa 17 sähkönmyyjän tuotteita. Yksi firmoista on Tampereen Sähkölaitos.

Tampereen Sähkölaitoksen kohdalla tutkinta koskee toimitusvelvollisten tuotteiden hinnan kohtuullisuutta sekä voiko pörssisidonnainen tuote olla myyjän ainoa toimitusvelvollinen tuote.

Johtaja Antti Paananen Energiavirastosta toteaa, että viraston tutkinta koskee vain osaa yhtiön sähkön myynnistä. Toimitusvelvollisuuden ulkopuolella tapahtuva vähittäismyynti on tutkinnan ulkopuolella, koska sitä ei koske sähkömarkkinalain kohtuullisuutta koskeva sääntely.

Osoittaako Energiaviraston tutkinnan kohteena oleminen, että Sähkölaitos on käynyt liian syvällä kuluttajan kukkarossa?

”Sähkömarkkinalainsäädäntö ei sääntele kilpailun piirissä olevan sähkön tuotantotoiminnan kannattavuutta tai sähkön myynnin hinnoittelua toimitusvelvollisuuden ulkopuolella”, vastaa Paananen sähköpostitse.

Etlan toimitusjohtajan Aki Kangasharjun mielestä sähkön ylihinnoittelua ei ole siitä näkökulmasta, että sähköä voi ostaa miltä vain sähkönmyyjältä.

”Sitä pääsee pakoon ostamalla sähkön muilta”, Kangasharju vastaa sähköpostitse.

Kangasharju toteaa, että kaupungin Sähkölaitoksesta saama osinko menee veronmaksajan hyväksi joko alempina veroina tai lisäpalveluina.