Srilankalaiset tulivat Tampereelle opiskelemaan ja maksoivat tuhansia euroja, mutta päätyivätkin ruokajonoon – poikkeuksellinen määrä herätti poliisin huomion

Tampereen seudulle on saapunut poikkeuksellisen suuri määrä ihmisiä Sri Lankasta. Ainakin osa heistä on Suomeen opiskelemaan tulleita henkilöitä perheineen, jotka ovat vaarassa pudota yhteiskunnan tukiverkkojen ulkopuolelle. Eri lähteet arvioivat, että srilankalaisille on mahdollisesti luvattu jotakin, mitä ei ole ollut olemassakaan. Koulutusvientiyrityksen mukaan kyseessä on väärinkäsitys.

SPR:n ruokajonoon kevään aikana ilmestyneet srilankalaiset ovat herättäneet huolta avustusjärjestössä, Tampereen seurakunnissa sekä poliisissa. Tietojen mukaan kyseessä olevan henkilöt ovat saapuneet Tampereelle opiskelemaan, mutta mahdollisesti osa heistä on joutunut taloudellisesti hankalaan tilanteeseen. Srilankalaisia oli ruokajonossa myös keskiviikkona, jolloin Aamulehti seurasi vapaaehtoistyöntekijöiden toimintaa SPR:n tiloissa.

Aamulehti Avustusjärjestöt ja poliisi ovat havainneet helmi- ja maaliskuun aikana, että Tampereen seudulle on saapunut kymmeniä ihmisiä Sri Lankasta. Heidän joukossaan on aikuisia ja lapsia. Ainakin osa heistä on saapunut Tampereelle opiskelemaan koulutusvientiyritys Edunationin ja sen alihankkijana toimivan Shannon & Cloverin kautta. Opiskelijat ovat maksaneet koulutuksesta tuhansia euroja.