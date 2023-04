Tampereelta löytyy taajama, jossa on Suomen korkein väestöntiheys – jopa Helsinki jää taakse: ”Tuntuu melkein omalta kaupungilta”

Tamperelainen lähiö Hervannan kupeessa nousi vuosittaisessa väestöntiheysmittauksessa kolmannelta sijalta Suomen tiheimmin asutuksi taajamaksi.

Vuores on noussut Suomen kolmanneksi suurimmasta taajamasta suurimmaksi.

Tampereen Vuores on noussut väestötiheydeltään Suomen suurimmaksi taajamaksi, kertoo aluekehityksen asiantuntijana tunnettu Timo Aro.

Nykyään Turun kaupungin tutkimusjohtajana työskentelevän Aron mukaan Vuores on hyvä esimerkki uudesta asuinalueesta suuressa kaupungissa tai sen välittömässä läheisyydessä, mitä on syntynyt viime vuosina runsaasti.

”Vuoreksessa on panostettu siihen, että tiiviillä alueella on paljon monimuotoista asuntotuotantoa, ja on panostettu myös sujuvaan liikenteeseen ja liikkumiseen sekä ympäristöystävällisyyteen 2010-luvun suunnitteluperiaatteen mukaan”, Vuoreksessa itsekin vieraillut Aro sanoo.

Taajamaksi määritellään alue, jossa on vähintään 200 asukkaan väestötihentymä tai rakennuskeskittymiä tai missä vakituisesti asuttujen rakennusten välissä on enintään 200 metriä. Suomessa on yli 700 taajama-aluetta.

”Taajamien määrittelyssä koko Suomen maapinta-ala jaetaan 250 neliömetrin kokoisiin ruutuihin, ja näiden ruutujen kohdalla tarkastellaan väestömäärää, rakennuksia ja rakennustiheyttä. Sitä kautta muodostuu taajama, ja useammasta yhtenäisestä tiheästi asutusta ruudusta koostuvat taajama-alueet”, Aro selventää laskentatapaa.

Vuoreksen suunnittelussa on panostettu myös liikkumisen mahdollisuuksiin.

Suurimmat taajamat ovat keskustaajamia, jotka tarkoittavat suuren tai keskisuuren kaupungin ympärille rakentuvia yhtenäisiä taajama-alueita. Tavallisia taajamia eli väestökeskittymiä ovat keskustaajamasta irrallaan olevat pienemmät alueet, joita on paljon ja eri kokoisia.

Aro kertoo, että taajamien määrittelyssä ei katsota kuntien hallinnollisia rajoja.

”Mielenkiintoisinta on, että tämä tuo esille kaupunkiseudun sisäisen keskinäisen riippuvuuden ja vuorovaikutuksen.”

”Ei ole järkeä tarkastella esimerkiksi Tampereen kaupunkiseudun kuntia yksinään, vaan kokonaisuutta, miten taajama-alueella olevat kunnat linkittyvät toisiinsa, eli missä on ihmisten päivittäinen elinpiiri, asunto- ja työmarkkinat. Taajamat perustuvat usein sujuvaan liikkumiseen ja toiminnalliseen alueeseen.”

Vuoreksen kasvu näkyy asukkaille positiivisena kehityksenä

Minna ja Esa Lamminsivu ovat asuneet Vuoreksessa vuodesta 2015 asti. He kertovat olevansa tyytyväisiä Vuoreksen kasvuun ja kehitykseen.

”Olemme viihtyneet täällä erittäin hyvin. Kiva asia, että tänne on tullut uusia asukkaita, ja koko ajan tulee jotain uutta ja alue pysyy freesinä. Sijaintikin on hyvä”, Esa Lamminsivu sanoo.

Esa ja Minna Lamminsivu ovat tyytyväisiä Vuoreksen kehitykseen.

Lamminsivut muuttivat Hervannasta Vuorekseen ja kertovat, että alueen sijainti vaikutti muuttopäätökseen.

”Molempien työmatka on tästä sama, rouvalla toiseen ja minulla toiseen suuntaan. Tämä oli hyvä kompromissi.”

”Täällä on myös hyvät lenkkeilymaastot”, Minna Lamminsivu sanoo.

Myös Kaarlo Vesalainen kertoo viihtyvänsä Vuoreksessa.

”Kesällä tulee kahdeksan vuotta täällä Vuoreksessa. Tämä tuntuu melkein omalta kaupungilta”, Vesalainen sanoo.

”Kyllähän se asukkaiden määrän kasvu näkyy katukuvassa, liikennettä on tullut kovasti lisää. Toivottavasti saadaan vielä raitsikkakin tänne.”