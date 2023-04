Tampereen keskustan ravintolatarjonta laajenee jälleen, nyt avautuu uusi hampurilaisravintola: ”Se voisi olla Tammerfors-smash”

Hämeenlinnalainen Linnan Burger avaa kesäkuussa ravintolan Tampereelle.

Aamulehti

Hämeenlinnalainen hampurilaisravintola Linnan Burger laajentaa toimintaansa Tampereelle. Uusi ravintola avautuu kesäkuussa aivan ydinkeskustaan, osoitteeseen Rautatienkatu 22.

Mistä on kyse?

”Teemme kotimaisista, tuoreista raaka-aineista hyviä burgereita kohtuullisella hinnalla”, Linnan Burgerin omistaja Hossain Ebrahimi sanoo.

Tampere on Linnan Burgerin yrittäjälle Hossain Ebrahimille jo entuudestaan tuttu kaupunki.

Uuden ravintolan sijainti valikoitui asiakkaiden toiveita kuunnellen. Ebrahimin mukaan hämeenlinnalaisessa ravintolassa asiakkaita on käynyt ympäri Suomea, ja kun toiminnan laajentaminen tuli ajankohtaiseksi, yritys kysyi sosiaalisen median kanavissaan, minne kaupunkiin uusi ravintola pitäisi avata.

”Saimme paljon kommentteja, mutta eniten toivottiin Tamperetta.”

Tampere on yrittäjälle on jo entuudestaan tuttu, sillä hän on aikaisemmin asunut kaupungissa pari vuotta.

”Minulla on ollut ikävä sinne! Tampereella on sydämessä rauha. Aina kun käyn siellä, tuntuu kuin olisin kotona, vaikka asun toisessa kaupungissa.”

Yksi ravintolan tuotteista on nimetty Hämeenlinnan mukaan Hämpton-smash-burgeriksi. Myös Tampereelle on suunnitteilla oma nimikkohampurilainen.

”Juuri mietin sitä. Se voisi olla Tammerfors-smash tai jotain vastaavaa. Annamme kunniaa Tampereelle, joten jotain kivaa sinnekin löydetään”, Ebrahimi sanoo.