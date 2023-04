Tuhannet sähköpotkulaudat saapuivat Tampereen katukuvaan – Tällä kaudella liikkumiseen vaikuttaa yksi merkittävä muutos

Vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat saapuneet Tampereen katukuvaan.

Aamulehti

Vuokrattavia sähköpotkulautoja näkyy jo Tampereen katukuvassa. Sähköpotkulautayhtiöt Tier ja Voi ovat kertoneet kauden aloituksesta. Voi kertoi jo ennen pääsiäistä, että yritys käynnistelee toimintaansa kaupungissa alkuun muutamalla tuhannella sähköpotkulaudalla. Yrityksen mukaan kalustoa lisätään kevään sekä kysynnän edetessä.

Voin operatiivinen johtaja Max Thelen kertoo yrityksen tiedotteessa, että viime viikon keskiviikkona Tampereen kaduille tuodut sähköpotkulaudat ovat jo olleet kovassa käytössä.

Tierin sähköpotkulautoja on voinut vuokrata tiistaista alkaen. Tierin aluepäällikkö Juho Lindgren kertoo, että Tierin lautoja tulee saman verran kuin viime kesänä eli noin 2 000 kappaletta.

Viime vuonna Tierin potkulaudoilla ajettiin Tampereella yhteensä 1,3 miljoonaa kilometriä ja matkoja tehtiin 900 000. Iso osa matkoista tehdään Tampereen yliopistolle tai ammattikorkeakoululle. Lautoja käytetään ahkerasti myös kaupassa käyntiin ja töissä kulkemiseen.

Lindgren arvioi, että viime vuoden tapaan potkulaudat ovat suosittu kulkuväline ja ennätykset matkamäärien osalta paukkuvat.

”Suosio kasvaa jatkuvasti, joten on täysin oletettavissa, että viime vuoden lukujen yli tullaan menemään”, hän sanoo.

Valvotumpaa ajelua

Aikaisemmista vuosista poiketen potkulaudoilla ajettava nopeus vaihtelee kaupunginosien mukaan. Yritykset kertovat tehneensä kaupungin kanssa yhteistyötä turvallisuuden lisäämiseksi ja tämä näkyy nopeusvyöhykkeinä.

Keskustan alueella nopeusrajoitus on 20 kilometriä tunnissa. Hämeenkadulla ja osassa Itsenäisyydenkatua on käytössä15 kilometrin tuntinopeus. Lisäksi osassa puistoalueita ja vilkkailla kävelykaduilla nopeus on rajoitettu 10 kilometriin tunnissa. Keskustan ulkopuolella laudat kulkevat 25 kilometriä tunnissa. Potkulautojen nopeutta säädellään gps-laitteiston avulla.

Nopeusrajoitusten lisäksi yrityksen valvovat potkulautojen pysäköintiä. Voi ja Tier kertovat, että potkulauta tulee kuvata ajon päätteeksi.

Tierin Lindgren sanoo, että Tampereella potkulauta piti kuvata ajon päätteeksi myös viime kauden loppupuolella. Hän sanoo, että kokemukset käytännöstä ovat hyviä ja se on vähentänyt ilmiötä, jossa potkulautoja on jätetty muun liikenteen kannalta hankalaan paikkaan.

”Toki joskus pysäköinnissä voi olla mukana ajattelemattomuutta, mutta pääosin lautamme pysäköidään Tampereella asianmukaisesti”, Lindgren sanoo.