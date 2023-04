Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 5,5 miljoonan lisätuen Tammelan stadionille – Kalervo Kummola: ”Tämä meni pieleen perusteellisesti”

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana toimiva Kalervo Kummola sanoo, että rakennusprojekti sattui huonoon maailman aikaan.

Aamulehti

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan Tammelan stadionhankkeeseen 5,5 miljoonan euron lisärahoituksen. Stadionin kustannukset ylittävät alkuperäisen suunnitelman mukaiset kustannukset reilulla 11 miljoonalla eurolla. Se tarkoittaa 40 prosentin lisäystä alkuperäiseen 28,4 miljoonan euron kustannusarvioon. Osan ylityksestä kuittaavat allianssimallin osapuolet JKMM arkkitehdit, Pohjola Rakennus ja YIT.

Kaupunginhallituksen toisen varapuheenjohtajan Kalervo Kummolan (kok.) mukaan lähes kaikki hallituksen jäsenet päivittelivät kustannusten nousua päivän kokouksessa. Kummolan mukaan rakennusprojekti sattui huonoon maailman aikaan. Huolimatta kustannusten noususta, stadion pitää Kummolan mukaan rakentaa.

”Enää ei ole tehtävissä mitään. Kontrahti (sopimus) oli tähän tilanteeseen huono.”

Kustannusten kasvua perustellaan muun muassa koronapandemialla ja Venäjän hyökkäyssodalla. Kumpikin on nostanut rakentamisen kustannuksia.

Voiko ylityksestä syyttää muuta kuin maailman tilannetta?

”Varmaan suurin osa menee siihen. On myös kyse siitä, että kun kysymys on erikoisrakentamisesta, ei olla oikein tiedetty kustannustasoa kaikilta osin. Aliurakoitsijoita on ollut vaikea saada sitoutumaan”, Kummola sanoo.

Sota on vaikeuttanut myös rakennusmateriaalien hankintaa. Viiveistä on seurannut muun muassa pitkittynyt tarve nosturille ja talviolosuhteiden aiheuttamia lisäkuluja.

Pitääkö 5,5 miljoonan lisärahoitus säästää jostain muualta?

Kummolan mielestä muualta säätöjen hakeminen on kaksipiippuinen juttu. ”Koulujen tai päiväkotien rakentamista ei ainakaan tämän takia pidä siirtää.”

Asia käsitellään kesäkuun kaupunginvaltuustossa yhdessä muiden talousarviomuutosten kanssa.

Mitä tästä hankkeesta opittiin?

”Allianssi-urakoista on ollut aiemmin hyviä kokemuksia. Tämä meni pieleen perusteellisesti. Urakkamuotoa pitää aika tarkkaan miettiä jatkossa.”

Stadionin runkotyöt etenevät 6–8 viikkoa myöhässä, mutta stadionin odotetaan valmistuvan suunnitellusti marraskuussa 2023 varustelua varten.